Imagen Network (IMAGE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Imagen Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek IMAGE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Imagen Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Imagen Network kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Imagen Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Imagen Network (IMAGE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Imagen Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000920 prekybos kainą 2025 m.

Imagen Network (IMAGE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Imagen Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000966 prekybos kainą 2026 m.

Imagen Network (IMAGE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. IMAGE ateities kaina yra $ 0.001015 su 10.25% augimo norma.

Imagen Network (IMAGE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. IMAGE ateities kaina yra $ 0.001066 su 15.76% augimo norma.

Imagen Network (IMAGE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, IMAGE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001119, o augimo norma – 21.55%.

Imagen Network (IMAGE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, IMAGE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001175, o augimo norma – 27.63%.

Imagen Network (IMAGE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Imagen Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.001914 prekybos kainą.

Imagen Network (IMAGE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Imagen Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.003118 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000920
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000966
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001015
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001066
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001119
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001175
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001234
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001295
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.001360
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001428
    55.13%
  • 2035
    $ 0.001500
    62.89%
  • 2036
    $ 0.001575
    71.03%
  • 2037
    $ 0.001653
    79.59%
  • 2038
    $ 0.001736
    88.56%
  • 2039
    $ 0.001823
    97.99%
  • 2040
    $ 0.001914
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Imagen Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.000920
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.000921
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000921
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.000924
    0.41%
Imagen Network (IMAGE) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma IMAGE kaina yra $0.000920. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Imagen Network (IMAGE) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė IMAGE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000921. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Imagen Network (IMAGE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė IMAGE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000921. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Imagen Network (IMAGE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma IMAGE kaina yra $0.000924. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Imagen Network kainų statistika

--
----

--

$ 4.60M
$ 4.60M$ 4.60M

5.00B
5.00B 5.00B

--
----

--

Naujausia IMAGE kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, IMAGE turi 5.00B apyvartą ir $ 4.60M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Imagen Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Imagen Network, dabartinė Imagen Network kaina yra 0.000920USD. Apyvartinė Imagen Network (IMAGE) pasiūla yra 5.00B IMAGE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $4,604,663.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    161.59%
    $ 0.000568
    $ 0.000921
    $ 0.000351
  • 7 dienos
    0.81%
    $ 0.000007
    $ 0.002001
    $ 0.000352
  • 30 dienų
    -62.92%
    $ -0.000579
    $ 0.002001
    $ 0.000352
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Imagen Network kaina pasikeitė $0.000568, atspindinti 161.59% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Imagen Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.002001 ir žemiausia $0.000352. Kainos pokytis buvo 0.81%. Ši naujausia tendencija parodo IMAGE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Imagen Network įvyko -62.92%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000579 vertę. Tai rodo, kad IMAGE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Imagen Network (IMAGE) kainų prognozės modulis?

Imagen Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas IMAGE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Imagen Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą IMAGE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Imagen Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja IMAGE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina IMAGE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Imagen Network potencialą.

Kodėl IMAGE kainų prognozė yra svarbi?

IMAGE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į IMAGE dabar?
Pagal jūsų prognozes, IMAGE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio IMAGE kainų prognozė?
Remiantis Imagen Network (IMAGE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama IMAGE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 IMAGE 2026 m.?
1 vieneto Imagen Network (IMAGE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, IMAGE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama IMAGE kaina 2027 m.?
Imagen Network (IMAGE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 IMAGE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė IMAGE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Imagen Network (IMAGE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė IMAGE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Imagen Network (IMAGE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 IMAGE 2030 m.?
1 vieneto Imagen Network (IMAGE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, IMAGE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia IMAGE kainų prognozė 2040 metams?
Imagen Network (IMAGE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 IMAGE kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.