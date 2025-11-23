Hyve (HYVE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Hyve kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek HYVE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Hyve kainos prognozė
Hyve Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Hyve (HYVE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Hyve galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001784 prekybos kainą 2025 m.

Hyve (HYVE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Hyve galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001873 prekybos kainą 2026 m.

Hyve (HYVE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. HYVE ateities kaina yra $ 0.001967 su 10.25% augimo norma.

Hyve (HYVE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. HYVE ateities kaina yra $ 0.002065 su 15.76% augimo norma.

Hyve (HYVE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HYVE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002169, o augimo norma – 21.55%.

Hyve (HYVE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HYVE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002277, o augimo norma – 27.63%.

Hyve (HYVE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Hyve kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.003710 prekybos kainą.

Hyve (HYVE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Hyve kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.006043 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001784
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001873
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001967
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002065
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002169
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002277
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002391
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002511
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002636
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002768
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002906
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003052
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003204
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003365
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003533
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003710
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Hyve kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.001784
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.001784
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001786
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.001791
    0.41%
Hyve (HYVE) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma HYVE kaina yra $0.001784. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Hyve (HYVE) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė HYVE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001784. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Hyve (HYVE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė HYVE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001786. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Hyve (HYVE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma HYVE kaina yra $0.001791. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Hyve kainų statistika

--
----

--

$ 136.12K
$ 136.12K$ 136.12K

76.27M
76.27M 76.27M

--
----

--

Naujausia HYVE kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, HYVE turi 76.27M apyvartą ir $ 136.12K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Hyve istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Hyve, dabartinė Hyve kaina yra 0.001784USD. Apyvartinė Hyve (HYVE) pasiūla yra 76.27M HYVE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $136,123.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.37%
    $ 0
    $ 0.001822
    $ 0.001776
  • 7 dienos
    -26.68%
    $ -0.000476
    $ 0.002356
    $ 0.001740
  • 30 dienų
    -21.57%
    $ -0.000385
    $ 0.002356
    $ 0.001740
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Hyve kaina pasikeitė $0, atspindinti -0.37% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Hyve buvo prekiaujama aukščiausia $0.002356 ir žemiausia $0.001740. Kainos pokytis buvo -26.68%. Ši naujausia tendencija parodo HYVE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Hyve įvyko -21.57%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000385 vertę. Tai rodo, kad HYVE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Hyve (HYVE) kainų prognozės modulis?

Hyve Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas HYVE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Hyve ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą HYVE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Hyve kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja HYVE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina HYVE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Hyve potencialą.

Kodėl HYVE kainų prognozė yra svarbi?

HYVE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į HYVE dabar?
Pagal jūsų prognozes, HYVE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio HYVE kainų prognozė?
Remiantis Hyve (HYVE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama HYVE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 HYVE 2026 m.?
1 vieneto Hyve (HYVE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HYVE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama HYVE kaina 2027 m.?
Hyve (HYVE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 HYVE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė HYVE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hyve (HYVE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė HYVE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hyve (HYVE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 HYVE 2030 m.?
1 vieneto Hyve (HYVE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HYVE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia HYVE kainų prognozė 2040 metams?
Hyve (HYVE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 HYVE kaina pasieks --.
