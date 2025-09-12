Hypha Staked AVAX (STAVAX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Hypha Staked AVAX kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek STAVAX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Hypha Staked AVAX kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Hypha Staked AVAX kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:11:50(UTC+8)

Hypha Staked AVAX Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Hypha Staked AVAX galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 32.26 prekybos kainą 2025 m.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Hypha Staked AVAX galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 33.873 prekybos kainą 2026 m.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. STAVAX ateities kaina yra $ 35.5666 su 10.25% augimo norma.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. STAVAX ateities kaina yra $ 37.3449 su 15.76% augimo norma.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, STAVAX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 39.2122, o augimo norma – 21.55%.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, STAVAX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 41.1728, o augimo norma – 27.63%.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Hypha Staked AVAX kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 67.0662 prekybos kainą.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Hypha Staked AVAX kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 109.2438 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 32.26
    0.00%
  • 2026
    $ 33.873
    5.00%
  • 2027
    $ 35.5666
    10.25%
  • 2028
    $ 37.3449
    15.76%
  • 2029
    $ 39.2122
    21.55%
  • 2030
    $ 41.1728
    27.63%
  • 2031
    $ 43.2314
    34.01%
  • 2032
    $ 45.3930
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 47.6627
    47.75%
  • 2034
    $ 50.0458
    55.13%
  • 2035
    $ 52.5481
    62.89%
  • 2036
    $ 55.1755
    71.03%
  • 2037
    $ 57.9343
    79.59%
  • 2038
    $ 60.8310
    88.56%
  • 2039
    $ 63.8725
    97.99%
  • 2040
    $ 67.0662
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Hypha Staked AVAX kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 32.26
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 32.2644
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 32.2909
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 32.3925
    0.41%
Hypha Staked AVAX (STAVAX) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma STAVAX kaina yra $32.26. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė STAVAX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $32.2644. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė STAVAX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $32.2909. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma STAVAX kaina yra $32.3925. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Hypha Staked AVAX kainų statistika

--
----

--

$ 31.60M
$ 31.60M$ 31.60M

979.19K
979.19K 979.19K

--
----

--

Naujausia STAVAX kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, STAVAX turi 979.19K apyvartą ir $ 31.60M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Hypha Staked AVAX istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Hypha Staked AVAX, dabartinė Hypha Staked AVAX kaina yra 32.26USD. Apyvartinė Hypha Staked AVAX (STAVAX) pasiūla yra 979.19K STAVAX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $31,603,102.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -1.60%
    $ -0.524653
    $ 33.34
    $ 32.1
  • 7 dienos
    14.80%
    $ 4.7742
    $ 33.4071
    $ 27.4076
  • 30 dienų
    13.80%
    $ 4.4505
    $ 33.4071
    $ 27.4076
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Hypha Staked AVAX kaina pasikeitė $-0.524653, atspindinti -1.60% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Hypha Staked AVAX buvo prekiaujama aukščiausia $33.4071 ir žemiausia $27.4076. Kainos pokytis buvo 14.80%. Ši naujausia tendencija parodo STAVAX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Hypha Staked AVAX įvyko 13.80%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $4.4505 vertę. Tai rodo, kad STAVAX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Hypha Staked AVAX (STAVAX) kainų prognozės modulis?

Hypha Staked AVAX Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas STAVAX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Hypha Staked AVAX ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą STAVAX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Hypha Staked AVAX kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja STAVAX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina STAVAX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Hypha Staked AVAX potencialą.

Kodėl STAVAX kainų prognozė yra svarbi?

STAVAX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į STAVAX dabar?
Pagal jūsų prognozes, STAVAX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio STAVAX kainų prognozė?
Remiantis Hypha Staked AVAX (STAVAX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama STAVAX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 STAVAX 2026 m.?
1 vieneto Hypha Staked AVAX (STAVAX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, STAVAX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama STAVAX kaina 2027 m.?
Hypha Staked AVAX (STAVAX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 STAVAX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė STAVAX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hypha Staked AVAX (STAVAX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė STAVAX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hypha Staked AVAX (STAVAX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 STAVAX 2030 m.?
1 vieneto Hypha Staked AVAX (STAVAX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, STAVAX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia STAVAX kainų prognozė 2040 metams?
Hypha Staked AVAX (STAVAX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 STAVAX kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:11:50(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.