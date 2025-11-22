Hylo USD (HYUSD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Hylo USD kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek HYUSD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Hylo USD kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Hylo USD kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:19:24(UTC+8)

Hylo USD Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Hylo USD (HYUSD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Hylo USD galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.002 prekybos kainą 2025 m.

Hylo USD (HYUSD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Hylo USD galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0521 prekybos kainą 2026 m.

Hylo USD (HYUSD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. HYUSD ateities kaina yra $ 1.1047 su 10.25% augimo norma.

Hylo USD (HYUSD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. HYUSD ateities kaina yra $ 1.1599 su 15.76% augimo norma.

Hylo USD (HYUSD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HYUSD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2179, o augimo norma – 21.55%.

Hylo USD (HYUSD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HYUSD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2788, o augimo norma – 27.63%.

Hylo USD (HYUSD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Hylo USD kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.0830 prekybos kainą.

Hylo USD (HYUSD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Hylo USD kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.3931 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.002
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0521
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1047
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1599
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2179
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2788
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3427
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4099
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.4804
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5544
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6321
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7137
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7994
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8894
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9838
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0830
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Hylo USD kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 1.002
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 1.0021
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.0029
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 1.0061
    0.41%
Hylo USD (HYUSD) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma HYUSD kaina yra $1.002. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Hylo USD (HYUSD) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė HYUSD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.0021. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Hylo USD (HYUSD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė HYUSD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.0029. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Hylo USD (HYUSD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma HYUSD kaina yra $1.0061. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Hylo USD kainų statistika

--
----

--

$ 32.87M
$ 32.87M$ 32.87M

32.81M
32.81M 32.81M

--
----

--

Naujausia HYUSD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, HYUSD turi 32.81M apyvartą ir $ 32.87M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Hylo USD istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Hylo USD, dabartinė Hylo USD kaina yra 1.002USD. Apyvartinė Hylo USD (HYUSD) pasiūla yra 32.81M HYUSD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $32,870,222.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.17%
    $ 0.001668
    $ 1.002
    $ 0.998326
  • 7 dienos
    0.26%
    $ 0.002566
    $ 1.0015
    $ 0.997256
  • 30 dienų
    0.31%
    $ 0.003132
    $ 1.0015
    $ 0.997256
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Hylo USD kaina pasikeitė $0.001668, atspindinti 0.17% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Hylo USD buvo prekiaujama aukščiausia $1.0015 ir žemiausia $0.997256. Kainos pokytis buvo 0.26%. Ši naujausia tendencija parodo HYUSD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Hylo USD įvyko 0.31%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.003132 vertę. Tai rodo, kad HYUSD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Hylo USD (HYUSD) kainų prognozės modulis?

Hylo USD Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas HYUSD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Hylo USD ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą HYUSD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Hylo USD kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja HYUSD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina HYUSD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Hylo USD potencialą.

Kodėl HYUSD kainų prognozė yra svarbi?

HYUSD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į HYUSD dabar?
Pagal jūsų prognozes, HYUSD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio HYUSD kainų prognozė?
Remiantis Hylo USD (HYUSD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama HYUSD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 HYUSD 2026 m.?
1 vieneto Hylo USD (HYUSD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HYUSD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama HYUSD kaina 2027 m.?
Hylo USD (HYUSD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 HYUSD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė HYUSD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hylo USD (HYUSD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė HYUSD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hylo USD (HYUSD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 HYUSD 2030 m.?
1 vieneto Hylo USD (HYUSD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HYUSD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia HYUSD kainų prognozė 2040 metams?
Hylo USD (HYUSD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 HYUSD kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:19:24(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.