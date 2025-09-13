HUMO (HUMO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite HUMO kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek HUMO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte HUMO kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

HUMO kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 03:19:18(UTC+8)

HUMO Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

HUMO (HUMO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, HUMO galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001594 prekybos kainą 2025 m.

HUMO (HUMO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, HUMO galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001674 prekybos kainą 2026 m.

HUMO (HUMO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. HUMO ateities kaina yra $ 0.001758 su 10.25% augimo norma.

HUMO (HUMO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. HUMO ateities kaina yra $ 0.001846 su 15.76% augimo norma.

HUMO (HUMO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HUMO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001938, o augimo norma – 21.55%.

HUMO (HUMO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HUMO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002035, o augimo norma – 27.63%.

HUMO (HUMO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. HUMO kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.003315 prekybos kainą.

HUMO (HUMO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. HUMO kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.005400 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001594
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001674
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001758
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001846
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001938
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002035
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002137
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002243
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002356
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002473
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002597
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002727
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002863
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003007
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003157
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003315
    107.89%
Trumpalaikės HUMO kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.001594
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.001594
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001596
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.001601
    0.41%
HUMO (HUMO) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma HUMO kaina yra $0.001594. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

HUMO (HUMO) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė HUMO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001594. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

HUMO (HUMO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė HUMO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001596. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

HUMO (HUMO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma HUMO kaina yra $0.001601. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė HUMO kainų statistika

--

$ 159.48K
$ 159.48K$ 159.48K

100.00M
100.00M 100.00M

Naujausia HUMO kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, HUMO turi 100.00M apyvartą ir $ 159.48K bendrą rinkos kapitalizaciją.

HUMO istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje HUMO, dabartinė HUMO kaina yra 0.001594USD. Apyvartinė HUMO (HUMO) pasiūla yra 100.00M HUMO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $159,475.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.21%
    $ 0
    $ 0.001638
    $ 0.001544
  • 7 dienos
    8.09%
    $ 0.000129
    $ 0.001618
    $ 0.001435
  • 30 dienų
    -1.60%
    $ -0.000025
    $ 0.001618
    $ 0.001435
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas HUMO kaina pasikeitė $0, atspindinti 2.21% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas HUMO buvo prekiaujama aukščiausia $0.001618 ir žemiausia $0.001435. Kainos pokytis buvo 8.09%. Ši naujausia tendencija parodo HUMO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį HUMO įvyko -1.60%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000025 vertę. Tai rodo, kad HUMO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia HUMO (HUMO) kainų prognozės modulis?

HUMO Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas HUMO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius HUMO ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą HUMO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti HUMO kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja HUMO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina HUMO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą HUMO potencialą.

Kodėl HUMO kainų prognozė yra svarbi?

HUMO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į HUMO dabar?
Pagal jūsų prognozes, HUMO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio HUMO kainų prognozė?
Remiantis HUMO (HUMO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama HUMO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 HUMO 2026 m.?
1 vieneto HUMO (HUMO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HUMO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama HUMO kaina 2027 m.?
HUMO (HUMO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 HUMO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė HUMO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, HUMO (HUMO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė HUMO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, HUMO (HUMO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 HUMO 2030 m.?
1 vieneto HUMO (HUMO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HUMO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia HUMO kainų prognozė 2040 metams?
HUMO (HUMO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 HUMO kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.