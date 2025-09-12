Hipo Governance Token (HPO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Hipo Governance Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek HPO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Hipo Governance Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Hipo Governance Token kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Hipo Governance Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Hipo Governance Token (HPO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Hipo Governance Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.008584 prekybos kainą 2025 m.

Hipo Governance Token (HPO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Hipo Governance Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.009014 prekybos kainą 2026 m.

Hipo Governance Token (HPO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. HPO ateities kaina yra $ 0.009464 su 10.25% augimo norma.

Hipo Governance Token (HPO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. HPO ateities kaina yra $ 0.009937 su 15.76% augimo norma.

Hipo Governance Token (HPO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HPO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.010434, o augimo norma – 21.55%.

Hipo Governance Token (HPO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HPO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.010956, o augimo norma – 27.63%.

Hipo Governance Token (HPO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Hipo Governance Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.017847 prekybos kainą.

Hipo Governance Token (HPO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Hipo Governance Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.029071 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.008584
    0.00%
  • 2026
    $ 0.009014
    5.00%
  • 2027
    $ 0.009464
    10.25%
  • 2028
    $ 0.009937
    15.76%
  • 2029
    $ 0.010434
    21.55%
  • 2030
    $ 0.010956
    27.63%
  • 2031
    $ 0.011504
    34.01%
  • 2032
    $ 0.012079
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.012683
    47.75%
  • 2034
    $ 0.013317
    55.13%
  • 2035
    $ 0.013983
    62.89%
  • 2036
    $ 0.014682
    71.03%
  • 2037
    $ 0.015417
    79.59%
  • 2038
    $ 0.016187
    88.56%
  • 2039
    $ 0.016997
    97.99%
  • 2040
    $ 0.017847
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Hipo Governance Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.008584
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.008585
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.008593
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.008620
    0.41%
Hipo Governance Token (HPO) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma HPO kaina yra $0.008584. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Hipo Governance Token (HPO) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė HPO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.008585. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Hipo Governance Token (HPO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė HPO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.008593. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Hipo Governance Token (HPO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma HPO kaina yra $0.008620. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Hipo Governance Token kainų statistika

--
----

--

$ 6.84M
$ 6.84M$ 6.84M

796.92M
796.92M 796.92M

--
----

--

Naujausia HPO kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, HPO turi 796.92M apyvartą ir $ 6.84M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Hipo Governance Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Hipo Governance Token, dabartinė Hipo Governance Token kaina yra 0.008584USD. Apyvartinė Hipo Governance Token (HPO) pasiūla yra 796.92M HPO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $6,841,395.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.91%
    $ 0.000242
    $ 0.008584
    $ 0.008335
  • 7 dienos
    1.37%
    $ 0.000118
    $ 0.009569
    $ 0.008014
  • 30 dienų
    -8.46%
    $ -0.000726
    $ 0.009569
    $ 0.008014
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Hipo Governance Token kaina pasikeitė $0.000242, atspindinti 2.91% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Hipo Governance Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.009569 ir žemiausia $0.008014. Kainos pokytis buvo 1.37%. Ši naujausia tendencija parodo HPO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Hipo Governance Token įvyko -8.46%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000726 vertę. Tai rodo, kad HPO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Hipo Governance Token (HPO) kainų prognozės modulis?

Hipo Governance Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas HPO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Hipo Governance Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą HPO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Hipo Governance Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja HPO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina HPO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Hipo Governance Token potencialą.

Kodėl HPO kainų prognozė yra svarbi?

HPO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į HPO dabar?
Pagal jūsų prognozes, HPO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio HPO kainų prognozė?
Remiantis Hipo Governance Token (HPO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama HPO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 HPO 2026 m.?
1 vieneto Hipo Governance Token (HPO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HPO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama HPO kaina 2027 m.?
Hipo Governance Token (HPO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 HPO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė HPO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hipo Governance Token (HPO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė HPO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hipo Governance Token (HPO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 HPO 2030 m.?
1 vieneto Hipo Governance Token (HPO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HPO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia HPO kainų prognozė 2040 metams?
Hipo Governance Token (HPO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 HPO kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.