Hermetica USDh (USDH) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Hermetica USDh kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek USDH augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Hermetica USDh kainą
*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Hermetica USDh kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:18:09(UTC+8)

Hermetica USDh Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Hermetica USDh (USDH) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Hermetica USDh galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.001 prekybos kainą 2025 m.

Hermetica USDh (USDH) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Hermetica USDh galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0510 prekybos kainą 2026 m.

Hermetica USDh (USDH) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. USDH ateities kaina yra $ 1.1036 su 10.25% augimo norma.

Hermetica USDh (USDH) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. USDH ateities kaina yra $ 1.1587 su 15.76% augimo norma.

Hermetica USDh (USDH) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, USDH 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2167, o augimo norma – 21.55%.

Hermetica USDh (USDH) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, USDH 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2775, o augimo norma – 27.63%.

Hermetica USDh (USDH) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Hermetica USDh kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.0810 prekybos kainą.

Hermetica USDh (USDH) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Hermetica USDh kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.3897 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.001
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0510
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1036
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1587
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2167
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2775
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3414
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4085
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.4789
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5528
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6305
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7120
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7976
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8875
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9819
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0810
    107.89%
Trumpalaikės Hermetica USDh kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 1.001
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 1.0011
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.0019
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 1.0051
    0.41%
Hermetica USDh (USDH) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma USDH kaina yra $1.001. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Hermetica USDh (USDH) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė USDH, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.0011. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Hermetica USDh (USDH) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė USDH, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.0019. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Hermetica USDh (USDH) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma USDH kaina yra $1.0051. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Hermetica USDh kainų statistika

Naujausia USDH kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, USDH turi 6.67M apyvartą ir $ 6.67M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Hermetica USDh istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Hermetica USDh, dabartinė Hermetica USDh kaina yra 1.001USD. Apyvartinė Hermetica USDh (USDH) pasiūla yra 6.67M USDH, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $6,672,525.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.12%
    $ 0.001237
    $ 1.001
    $ 0.999268
  • 7 dienos
    -0.00%
    $ -0.000011
    $ 1.0006
    $ 0.999229
  • 30 dienų
    0.09%
    $ 0.000923
    $ 1.0006
    $ 0.999229
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Hermetica USDh kaina pasikeitė $0.001237, atspindinti 0.12% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Hermetica USDh buvo prekiaujama aukščiausia $1.0006 ir žemiausia $0.999229. Kainos pokytis buvo -0.00%. Ši naujausia tendencija parodo USDH potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Hermetica USDh įvyko 0.09%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000923 vertę. Tai rodo, kad USDH artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Hermetica USDh (USDH) kainų prognozės modulis?

Hermetica USDh Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas USDH kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Hermetica USDh ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą USDH būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Hermetica USDh kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja USDH ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina USDH pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Hermetica USDh potencialą.

Kodėl USDH kainų prognozė yra svarbi?

USDH kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į USDH dabar?
Pagal jūsų prognozes, USDH pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio USDH kainų prognozė?
Remiantis Hermetica USDh (USDH) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama USDH kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 USDH 2026 m.?
1 vieneto Hermetica USDh (USDH) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, USDH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama USDH kaina 2027 m.?
Hermetica USDh (USDH) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 USDH kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė USDH kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hermetica USDh (USDH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė USDH kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hermetica USDh (USDH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 USDH 2030 m.?
1 vieneto Hermetica USDh (USDH) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, USDH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia USDH kainų prognozė 2040 metams?
Hermetica USDh (USDH) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 USDH kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.