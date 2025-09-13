Hermes AI Investment Fund (HERMES) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Hermes AI Investment Fund kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek HERMES augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Hermes AI Investment Fund kainą
*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Hermes AI Investment Fund kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 03:18:40(UTC+8)

Hermes AI Investment Fund Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Hermes AI Investment Fund (HERMES) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Hermes AI Investment Fund galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą 2025 m.

Hermes AI Investment Fund (HERMES) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Hermes AI Investment Fund galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą 2026 m.

Hermes AI Investment Fund (HERMES) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. HERMES ateities kaina yra $ 0 su 10.25% augimo norma.

Hermes AI Investment Fund (HERMES) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. HERMES ateities kaina yra $ 0 su 15.76% augimo norma.

Hermes AI Investment Fund (HERMES) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HERMES 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0, o augimo norma – 21.55%.

Hermes AI Investment Fund (HERMES) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HERMES 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0, o augimo norma – 27.63%.

Hermes AI Investment Fund (HERMES) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Hermes AI Investment Fund kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą.

Hermes AI Investment Fund (HERMES) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Hermes AI Investment Fund kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą.

  • 2025
    $ 0
    0.00%
  • 2026
    $ 0
    5.00%
  • 2027
    $ 0
    10.25%
  • 2028
    $ 0
    15.76%
  • 2029
    $ 0
    21.55%
  • 2030
    $ 0
    27.63%
  • 2031
    $ 0
    34.01%
  • 2032
    $ 0
    40.71%
  • 2033
    $ 0
    47.75%
  • 2034
    $ 0
    55.13%
  • 2035
    $ 0
    62.89%
  • 2036
    $ 0
    71.03%
  • 2037
    $ 0
    79.59%
  • 2038
    $ 0
    88.56%
  • 2039
    $ 0
    97.99%
  • 2040
    $ 0
    107.89%
Trumpalaikės Hermes AI Investment Fund kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0
    0.41%
Hermes AI Investment Fund (HERMES) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma HERMES kaina yra $0. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Hermes AI Investment Fund (HERMES) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė HERMES, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Hermes AI Investment Fund (HERMES) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė HERMES, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Hermes AI Investment Fund (HERMES) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma HERMES kaina yra $0. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Hermes AI Investment Fund kainų statistika

--

$ 87.86K
$ 87.86K$ 87.86K

896.56B
896.56B 896.56B

Naujausia HERMES kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, HERMES turi 896.56B apyvartą ir $ 87.86K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Hermes AI Investment Fund istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Hermes AI Investment Fund, dabartinė Hermes AI Investment Fund kaina yra 0USD. Apyvartinė Hermes AI Investment Fund (HERMES) pasiūla yra 896.56B HERMES, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $87,861.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.90%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    5.15%
    $ 0
    $ 0.000000
    $ 0.000000
  • 30 dienų
    -19.65%
    $ 0
    $ 0.000000
    $ 0.000000
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Hermes AI Investment Fund kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.90% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Hermes AI Investment Fund buvo prekiaujama aukščiausia $0.000000 ir žemiausia $0.000000. Kainos pokytis buvo 5.15%. Ši naujausia tendencija parodo HERMES potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Hermes AI Investment Fund įvyko -19.65%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0 vertę. Tai rodo, kad HERMES artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Hermes AI Investment Fund (HERMES) kainų prognozės modulis?

Hermes AI Investment Fund Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas HERMES kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Hermes AI Investment Fund ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą HERMES būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Hermes AI Investment Fund kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja HERMES ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina HERMES pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Hermes AI Investment Fund potencialą.

Kodėl HERMES kainų prognozė yra svarbi?

HERMES kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į HERMES dabar?
Pagal jūsų prognozes, HERMES pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio HERMES kainų prognozė?
Remiantis Hermes AI Investment Fund (HERMES) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama HERMES kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 HERMES 2026 m.?
1 vieneto Hermes AI Investment Fund (HERMES) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HERMES padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama HERMES kaina 2027 m.?
Hermes AI Investment Fund (HERMES) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 HERMES kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė HERMES kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hermes AI Investment Fund (HERMES) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė HERMES kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hermes AI Investment Fund (HERMES) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 HERMES 2030 m.?
1 vieneto Hermes AI Investment Fund (HERMES) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HERMES padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia HERMES kainų prognozė 2040 metams?
Hermes AI Investment Fund (HERMES) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 HERMES kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.