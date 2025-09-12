Hera Finance (HERA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Hera Finance kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek HERA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Hera Finance kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Hera Finance kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:18:02(UTC+8)

Hera Finance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Hera Finance (HERA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Hera Finance galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.798281 prekybos kainą 2025 m.

Hera Finance (HERA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Hera Finance galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.838195 prekybos kainą 2026 m.

Hera Finance (HERA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. HERA ateities kaina yra $ 0.880104 su 10.25% augimo norma.

Hera Finance (HERA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. HERA ateities kaina yra $ 0.924110 su 15.76% augimo norma.

Hera Finance (HERA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HERA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.970315, o augimo norma – 21.55%.

Hera Finance (HERA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HERA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.0188, o augimo norma – 27.63%.

Hera Finance (HERA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Hera Finance kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1.6595 prekybos kainą.

Hera Finance (HERA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Hera Finance kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 2.7032 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.798281
    0.00%
  • 2026
    $ 0.838195
    5.00%
  • 2027
    $ 0.880104
    10.25%
  • 2028
    $ 0.924110
    15.76%
  • 2029
    $ 0.970315
    21.55%
  • 2030
    $ 1.0188
    27.63%
  • 2031
    $ 1.0697
    34.01%
  • 2032
    $ 1.1232
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.1794
    47.75%
  • 2034
    $ 1.2383
    55.13%
  • 2035
    $ 1.3003
    62.89%
  • 2036
    $ 1.3653
    71.03%
  • 2037
    $ 1.4335
    79.59%
  • 2038
    $ 1.5052
    88.56%
  • 2039
    $ 1.5805
    97.99%
  • 2040
    $ 1.6595
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Hera Finance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.798281
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.798390
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.799046
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.801561
    0.41%
Hera Finance (HERA) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma HERA kaina yra $0.798281. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Hera Finance (HERA) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė HERA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.798390. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Hera Finance (HERA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė HERA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.799046. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Hera Finance (HERA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma HERA kaina yra $0.801561. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Hera Finance kainų statistika

--
----

--

$ 3.73M
$ 3.73M$ 3.73M

4.64M
4.64M 4.64M

--
----

--

Naujausia HERA kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, HERA turi 4.64M apyvartą ir $ 3.73M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Hera Finance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Hera Finance, dabartinė Hera Finance kaina yra 0.798281USD. Apyvartinė Hera Finance (HERA) pasiūla yra 4.64M HERA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $3,727,378.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    14.71%
    $ 0.102372
    $ 0.804633
    $ 0.68823
  • 7 dienos
    16.62%
    $ 0.132699
    $ 0.803166
    $ 0.669957
  • 30 dienų
    5.94%
    $ 0.047435
    $ 0.803166
    $ 0.669957
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Hera Finance kaina pasikeitė $0.102372, atspindinti 14.71% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Hera Finance buvo prekiaujama aukščiausia $0.803166 ir žemiausia $0.669957. Kainos pokytis buvo 16.62%. Ši naujausia tendencija parodo HERA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Hera Finance įvyko 5.94%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.047435 vertę. Tai rodo, kad HERA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Hera Finance (HERA) kainų prognozės modulis?

Hera Finance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas HERA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Hera Finance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą HERA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Hera Finance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja HERA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina HERA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Hera Finance potencialą.

Kodėl HERA kainų prognozė yra svarbi?

HERA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į HERA dabar?
Pagal jūsų prognozes, HERA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio HERA kainų prognozė?
Remiantis Hera Finance (HERA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama HERA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 HERA 2026 m.?
1 vieneto Hera Finance (HERA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HERA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama HERA kaina 2027 m.?
Hera Finance (HERA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 HERA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė HERA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hera Finance (HERA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė HERA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hera Finance (HERA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 HERA 2030 m.?
1 vieneto Hera Finance (HERA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HERA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia HERA kainų prognozė 2040 metams?
Hera Finance (HERA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 HERA kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:18:02(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.