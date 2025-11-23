Helpful Coin (HELPFUL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Helpful Coin kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek HELPFUL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Helpful Coin kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Helpful Coin kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 02:48:42(UTC+8)

Helpful Coin Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Helpful Coin (HELPFUL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Helpful Coin galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000007 prekybos kainą 2025 m.

Helpful Coin (HELPFUL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Helpful Coin galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000007 prekybos kainą 2026 m.

Helpful Coin (HELPFUL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. HELPFUL ateities kaina yra $ 0.000008 su 10.25% augimo norma.

Helpful Coin (HELPFUL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. HELPFUL ateities kaina yra $ 0.000008 su 15.76% augimo norma.

Helpful Coin (HELPFUL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HELPFUL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000008, o augimo norma – 21.55%.

Helpful Coin (HELPFUL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HELPFUL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000009, o augimo norma – 27.63%.

Helpful Coin (HELPFUL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Helpful Coin kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000015 prekybos kainą.

Helpful Coin (HELPFUL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Helpful Coin kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000024 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000007
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000007
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000008
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000008
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000008
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000009
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000009
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000010
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000010
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000011
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000011
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000012
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000013
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000013
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000014
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000015
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Helpful Coin kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.000007
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.000007
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000007
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.000007
    0.41%
Helpful Coin (HELPFUL) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma HELPFUL kaina yra $0.000007. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Helpful Coin (HELPFUL) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė HELPFUL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000007. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Helpful Coin (HELPFUL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė HELPFUL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000007. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Helpful Coin (HELPFUL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma HELPFUL kaina yra $0.000007. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Helpful Coin kainų statistika

--
----

--

$ 7.30K
$ 7.30K$ 7.30K

998.97M
998.97M 998.97M

--
----

--

Naujausia HELPFUL kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, HELPFUL turi 998.97M apyvartą ir $ 7.30K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Helpful Coin istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Helpful Coin, dabartinė Helpful Coin kaina yra 0.000007USD. Apyvartinė Helpful Coin (HELPFUL) pasiūla yra 998.97M HELPFUL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $7,304.09.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -3.20%
    $ 0
    $ 0.000007
    $ 0.000007
  • 7 dienos
    -27.01%
    $ -0.000001
    $ 0.000011
    $ 0.000006
  • 30 dienų
    -35.74%
    $ -0.000002
    $ 0.000011
    $ 0.000006
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Helpful Coin kaina pasikeitė $0, atspindinti -3.20% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Helpful Coin buvo prekiaujama aukščiausia $0.000011 ir žemiausia $0.000006. Kainos pokytis buvo -27.01%. Ši naujausia tendencija parodo HELPFUL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Helpful Coin įvyko -35.74%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000002 vertę. Tai rodo, kad HELPFUL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Helpful Coin (HELPFUL) kainų prognozės modulis?

Helpful Coin Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas HELPFUL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Helpful Coin ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą HELPFUL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Helpful Coin kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja HELPFUL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina HELPFUL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Helpful Coin potencialą.

Kodėl HELPFUL kainų prognozė yra svarbi?

HELPFUL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į HELPFUL dabar?
Pagal jūsų prognozes, HELPFUL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio HELPFUL kainų prognozė?
Remiantis Helpful Coin (HELPFUL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama HELPFUL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 HELPFUL 2026 m.?
1 vieneto Helpful Coin (HELPFUL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HELPFUL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama HELPFUL kaina 2027 m.?
Helpful Coin (HELPFUL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 HELPFUL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė HELPFUL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Helpful Coin (HELPFUL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė HELPFUL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Helpful Coin (HELPFUL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 HELPFUL 2030 m.?
1 vieneto Helpful Coin (HELPFUL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HELPFUL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia HELPFUL kainų prognozė 2040 metams?
Helpful Coin (HELPFUL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 HELPFUL kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 02:48:42(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.