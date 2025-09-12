Helium IOT (IOT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Helium IOT kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek IOT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Helium IOT kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Helium IOT kainos prognozė
Helium IOT Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Helium IOT (IOT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Helium IOT galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000388 prekybos kainą 2025 m.

Helium IOT (IOT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Helium IOT galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000407 prekybos kainą 2026 m.

Helium IOT (IOT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. IOT ateities kaina yra $ 0.000428 su 10.25% augimo norma.

Helium IOT (IOT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. IOT ateities kaina yra $ 0.000449 su 15.76% augimo norma.

Helium IOT (IOT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, IOT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000472, o augimo norma – 21.55%.

Helium IOT (IOT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, IOT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000495, o augimo norma – 27.63%.

Helium IOT (IOT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Helium IOT kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000807 prekybos kainą.

Helium IOT (IOT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Helium IOT kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.001315 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000388
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000407
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000428
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000449
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000472
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000495
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000520
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000546
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000573
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000602
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000632
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000664
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000697
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000732
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000768
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000807
    107.89%
Trumpalaikės Helium IOT kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000388
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000388
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000388
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000389
    0.41%
Helium IOT (IOT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma IOT kaina yra $0.000388. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Helium IOT (IOT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė IOT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000388. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Helium IOT (IOT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė IOT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000388. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Helium IOT (IOT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma IOT kaina yra $0.000389. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Helium IOT kainų statistika

Be to, IOT turi 23.08B apyvartą ir $ 9.04M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Helium IOT istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Helium IOT, dabartinė Helium IOT kaina yra 0.000388USD. Apyvartinė Helium IOT (IOT) pasiūla yra 23.08B IOT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $9,039,599.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -6.79%
    $ 0
    $ 0.000420
    $ 0.000388
  • 7 dienos
    7.01%
    $ 0.000027
    $ 0.000461
    $ 0.000340
  • 30 dienų
    -15.46%
    $ -0.000060
    $ 0.000461
    $ 0.000340
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Helium IOT kaina pasikeitė $0, atspindinti -6.79% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Helium IOT buvo prekiaujama aukščiausia $0.000461 ir žemiausia $0.000340. Kainos pokytis buvo 7.01%. Ši naujausia tendencija parodo IOT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Helium IOT įvyko -15.46%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000060 vertę. Tai rodo, kad IOT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Helium IOT (IOT) kainų prognozės modulis?

Helium IOT Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas IOT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Helium IOT ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą IOT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Helium IOT kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja IOT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina IOT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Helium IOT potencialą.

Kodėl IOT kainų prognozė yra svarbi?

IOT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į IOT dabar?
Pagal jūsų prognozes, IOT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio IOT kainų prognozė?
Remiantis Helium IOT (IOT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama IOT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 IOT 2026 m.?
1 vieneto Helium IOT (IOT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, IOT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama IOT kaina 2027 m.?
Helium IOT (IOT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 IOT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė IOT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Helium IOT (IOT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė IOT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Helium IOT (IOT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 IOT 2030 m.?
1 vieneto Helium IOT (IOT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, IOT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia IOT kainų prognozė 2040 metams?
Helium IOT (IOT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 IOT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.