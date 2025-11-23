Haedal Staked WAL (HAWAL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Haedal Staked WAL kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek HAWAL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Haedal Staked WAL kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Haedal Staked WAL kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Haedal Staked WAL Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Haedal Staked WAL (HAWAL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Haedal Staked WAL galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.148403 prekybos kainą 2025 m.

Haedal Staked WAL (HAWAL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Haedal Staked WAL galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.155823 prekybos kainą 2026 m.

Haedal Staked WAL (HAWAL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. HAWAL ateities kaina yra $ 0.163614 su 10.25% augimo norma.

Haedal Staked WAL (HAWAL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. HAWAL ateities kaina yra $ 0.171795 su 15.76% augimo norma.

Haedal Staked WAL (HAWAL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HAWAL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.180384, o augimo norma – 21.55%.

Haedal Staked WAL (HAWAL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HAWAL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.189404, o augimo norma – 27.63%.

Haedal Staked WAL (HAWAL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Haedal Staked WAL kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.308519 prekybos kainą.

Haedal Staked WAL (HAWAL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Haedal Staked WAL kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.502545 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.148403
    0.00%
  • 2026
    $ 0.155823
    5.00%
  • 2027
    $ 0.163614
    10.25%
  • 2028
    $ 0.171795
    15.76%
  • 2029
    $ 0.180384
    21.55%
  • 2030
    $ 0.189404
    27.63%
  • 2031
    $ 0.198874
    34.01%
  • 2032
    $ 0.208817
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.219258
    47.75%
  • 2034
    $ 0.230221
    55.13%
  • 2035
    $ 0.241732
    62.89%
  • 2036
    $ 0.253819
    71.03%
  • 2037
    $ 0.266510
    79.59%
  • 2038
    $ 0.279835
    88.56%
  • 2039
    $ 0.293827
    97.99%
  • 2040
    $ 0.308519
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Haedal Staked WAL kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.148403
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.148423
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.148545
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.149012
    0.41%
Haedal Staked WAL (HAWAL) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma HAWAL kaina yra $0.148403. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Haedal Staked WAL (HAWAL) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė HAWAL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.148423. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Haedal Staked WAL (HAWAL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė HAWAL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.148545. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Haedal Staked WAL (HAWAL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma HAWAL kaina yra $0.149012. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Haedal Staked WAL kainų statistika

--
----

--

$ 23.79K
$ 23.79K$ 23.79K

160.00K
160.00K 160.00K

--
----

--

Naujausia HAWAL kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, HAWAL turi 160.00K apyvartą ir $ 23.79K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Haedal Staked WAL istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Haedal Staked WAL, dabartinė Haedal Staked WAL kaina yra 0.148403USD. Apyvartinė Haedal Staked WAL (HAWAL) pasiūla yra 160.00K HAWAL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $23,786.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -4.34%
    $ -0.006739
    $ 0.156556
    $ 0.145783
  • 7 dienos
    -26.96%
    $ -0.040016
    $ 0.260459
    $ 0.146696
  • 30 dienų
    -39.94%
    $ -0.059283
    $ 0.260459
    $ 0.146696
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Haedal Staked WAL kaina pasikeitė $-0.006739, atspindinti -4.34% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Haedal Staked WAL buvo prekiaujama aukščiausia $0.260459 ir žemiausia $0.146696. Kainos pokytis buvo -26.96%. Ši naujausia tendencija parodo HAWAL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Haedal Staked WAL įvyko -39.94%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.059283 vertę. Tai rodo, kad HAWAL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Haedal Staked WAL (HAWAL) kainų prognozės modulis?

Haedal Staked WAL Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas HAWAL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Haedal Staked WAL ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą HAWAL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Haedal Staked WAL kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja HAWAL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina HAWAL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Haedal Staked WAL potencialą.

Kodėl HAWAL kainų prognozė yra svarbi?

HAWAL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į HAWAL dabar?
Pagal jūsų prognozes, HAWAL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio HAWAL kainų prognozė?
Remiantis Haedal Staked WAL (HAWAL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama HAWAL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 HAWAL 2026 m.?
1 vieneto Haedal Staked WAL (HAWAL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HAWAL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama HAWAL kaina 2027 m.?
Haedal Staked WAL (HAWAL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 HAWAL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė HAWAL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Haedal Staked WAL (HAWAL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė HAWAL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Haedal Staked WAL (HAWAL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 HAWAL 2030 m.?
1 vieneto Haedal Staked WAL (HAWAL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HAWAL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia HAWAL kainų prognozė 2040 metams?
Haedal Staked WAL (HAWAL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 HAWAL kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.