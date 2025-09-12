GYAT Coin (GYAT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite GYAT Coin kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GYAT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte GYAT Coin kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

GYAT Coin kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:30:22(UTC+8)

GYAT Coin Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

GYAT Coin (GYAT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, GYAT Coin galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003389 prekybos kainą 2025 m.

GYAT Coin (GYAT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, GYAT Coin galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003558 prekybos kainą 2026 m.

GYAT Coin (GYAT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GYAT ateities kaina yra $ 0.003736 su 10.25% augimo norma.

GYAT Coin (GYAT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GYAT ateities kaina yra $ 0.003923 su 15.76% augimo norma.

GYAT Coin (GYAT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GYAT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.004119, o augimo norma – 21.55%.

GYAT Coin (GYAT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GYAT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.004325, o augimo norma – 27.63%.

GYAT Coin (GYAT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. GYAT Coin kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.007045 prekybos kainą.

GYAT Coin (GYAT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. GYAT Coin kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.011477 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.003389
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003558
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003736
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003923
    15.76%
  • 2029
    $ 0.004119
    21.55%
  • 2030
    $ 0.004325
    27.63%
  • 2031
    $ 0.004541
    34.01%
  • 2032
    $ 0.004769
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.005007
    47.75%
  • 2034
    $ 0.005257
    55.13%
  • 2035
    $ 0.005520
    62.89%
  • 2036
    $ 0.005796
    71.03%
  • 2037
    $ 0.006086
    79.59%
  • 2038
    $ 0.006390
    88.56%
  • 2039
    $ 0.006710
    97.99%
  • 2040
    $ 0.007045
    107.89%
Trumpalaikės GYAT Coin kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.003389
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.003389
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.003392
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.003403
    0.41%
GYAT Coin (GYAT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma GYAT kaina yra $0.003389. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

GYAT Coin (GYAT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė GYAT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.003389. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

GYAT Coin (GYAT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GYAT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.003392. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

GYAT Coin (GYAT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GYAT kaina yra $0.003403. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė GYAT Coin kainų statistika

--
----

--

$ 3.39M
$ 3.39M$ 3.39M

999.99M
999.99M 999.99M

--
----

--

Naujausia GYAT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertės pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, GYAT turi 999.99M apyvartą ir $ 3.39M bendrą rinkos kapitalizaciją.

GYAT Coin istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje GYAT Coin, dabartinė GYAT Coin kaina yra 0.003389USD. Apyvartinė GYAT Coin (GYAT) pasiūla yra 999.99M GYAT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $3,389,204.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.15%
    $ 0
    $ 0.003451
    $ 0.003222
  • 7 dienos
    -0.08%
    $ -0.000002
    $ 0.003886
    $ 0.001967
  • 30 dienų
    66.65%
    $ 0.002258
    $ 0.003886
    $ 0.001967
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas GYAT Coin kaina pasikeitė $0, atspindinti 2.15% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas GYAT Coin buvo prekiaujama aukščiausia $0.003886 ir žemiausia $0.001967. Kainos pokytis buvo -0.08%. Ši naujausia tendencija parodo GYAT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį GYAT Coin įvyko 66.65%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.002258 vertę. Tai rodo, kad GYAT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia GYAT Coin (GYAT) kainų prognozės modulis?

GYAT Coin Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GYAT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius GYAT Coin ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GYAT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti GYAT Coin kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GYAT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GYAT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą GYAT Coin potencialą.

Kodėl GYAT kainų prognozė yra svarbi?

GYAT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GYAT dabar?
Pagal jūsų prognozes, GYAT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GYAT kainų prognozė?
Remiantis GYAT Coin (GYAT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GYAT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GYAT 2026 m.?
1 vieneto GYAT Coin (GYAT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GYAT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GYAT kaina 2027 m.?
GYAT Coin (GYAT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GYAT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GYAT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, GYAT Coin (GYAT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GYAT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, GYAT Coin (GYAT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GYAT 2030 m.?
1 vieneto GYAT Coin (GYAT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GYAT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GYAT kainų prognozė 2040 metams?
GYAT Coin (GYAT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GYAT kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:30:22(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.