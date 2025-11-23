Gut Says (GUT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Gut Says kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GUT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Gut Says kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 01:18:31(UTC+8)

Gut Says Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Gut Says (GUT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Gut Says galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000096 prekybos kainą 2025 m.

Gut Says (GUT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Gut Says galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000101 prekybos kainą 2026 m.

Gut Says (GUT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GUT ateities kaina yra $ 0.000106 su 10.25% augimo norma.

Gut Says (GUT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GUT ateities kaina yra $ 0.000111 su 15.76% augimo norma.

Gut Says (GUT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GUT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000117, o augimo norma – 21.55%.

Gut Says (GUT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GUT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000123, o augimo norma – 27.63%.

Gut Says (GUT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Gut Says kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000200 prekybos kainą.

Gut Says (GUT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Gut Says kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000326 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000096
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000101
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000106
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000111
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000117
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000123
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000129
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000135
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000142
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000149
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000156
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000164
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000173
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000181
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000190
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000200
    107.89%
Trumpalaikės Gut Says kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.000096
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.000096
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000096
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.000096
    0.41%
Gut Says (GUT) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma GUT kaina yra $0.000096. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Gut Says (GUT) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė GUT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000096. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Gut Says (GUT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GUT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000096. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Gut Says (GUT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GUT kaina yra $0.000096. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Gut Says kainų statistika

--
----

--

$ 83.61K
$ 83.61K$ 83.61K

867.52M
867.52M 867.52M

--
----

--

Naujausia GUT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, GUT turi 867.52M apyvartą ir $ 83.61K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Gut Says istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Gut Says, dabartinė Gut Says kaina yra 0.000096USD. Apyvartinė Gut Says (GUT) pasiūla yra 867.52M GUT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $83,608.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    16.11%
    $ 0
    $ 0.000100
    $ 0.000076
  • 7 dienos
    -10.10%
    $ -0.000009
    $ 0.000337
    $ 0.000074
  • 30 dienų
    -66.92%
    $ -0.000064
    $ 0.000337
    $ 0.000074
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Gut Says kaina pasikeitė $0, atspindinti 16.11% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Gut Says buvo prekiaujama aukščiausia $0.000337 ir žemiausia $0.000074. Kainos pokytis buvo -10.10%. Ši naujausia tendencija parodo GUT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Gut Says įvyko -66.92%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000064 vertę. Tai rodo, kad GUT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Gut Says (GUT) kainų prognozės modulis?

Gut Says Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GUT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Gut Says ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GUT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Gut Says kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GUT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GUT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Gut Says potencialą.

Kodėl GUT kainų prognozė yra svarbi?

GUT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GUT dabar?
Pagal jūsų prognozes, GUT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GUT kainų prognozė?
Remiantis Gut Says (GUT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GUT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GUT 2026 m.?
1 vieneto Gut Says (GUT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GUT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GUT kaina 2027 m.?
Gut Says (GUT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GUT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GUT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Gut Says (GUT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GUT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Gut Says (GUT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GUT 2030 m.?
1 vieneto Gut Says (GUT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GUT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GUT kainų prognozė 2040 metams?
Gut Says (GUT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GUT kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 01:18:31(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.