Guild of Guardians (GOG) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Guild of Guardians kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GOG augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Guild of Guardians kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Guild of Guardians kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:48:03(UTC+8)

Guild of Guardians Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Guild of Guardians (GOG) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Guild of Guardians galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003539 prekybos kainą 2025 m.

Guild of Guardians (GOG) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Guild of Guardians galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003716 prekybos kainą 2026 m.

Guild of Guardians (GOG) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GOG ateities kaina yra $ 0.003901 su 10.25% augimo norma.

Guild of Guardians (GOG) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GOG ateities kaina yra $ 0.004097 su 15.76% augimo norma.

Guild of Guardians (GOG) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GOG 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.004301, o augimo norma – 21.55%.

Guild of Guardians (GOG) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GOG 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.004517, o augimo norma – 27.63%.

Guild of Guardians (GOG) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Guild of Guardians kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.007357 prekybos kainą.

Guild of Guardians (GOG) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Guild of Guardians kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.011984 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.003539
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003716
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003901
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004097
    15.76%
  • 2029
    $ 0.004301
    21.55%
  • 2030
    $ 0.004517
    27.63%
  • 2031
    $ 0.004742
    34.01%
  • 2032
    $ 0.004980
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.005229
    47.75%
  • 2034
    $ 0.005490
    55.13%
  • 2035
    $ 0.005764
    62.89%
  • 2036
    $ 0.006053
    71.03%
  • 2037
    $ 0.006355
    79.59%
  • 2038
    $ 0.006673
    88.56%
  • 2039
    $ 0.007007
    97.99%
  • 2040
    $ 0.007357
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Guild of Guardians kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.003539
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.003539
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.003542
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.003553
    0.41%
Guild of Guardians (GOG) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma GOG kaina yra $0.003539. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Guild of Guardians (GOG) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė GOG, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.003539. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Guild of Guardians (GOG) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GOG, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.003542. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Guild of Guardians (GOG) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GOG kaina yra $0.003553. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Guild of Guardians kainų statistika

--
----

--

$ 2.83M
$ 2.83M$ 2.83M

800.13M
800.13M 800.13M

--
----

--

Naujausia GOG kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, GOG turi 800.13M apyvartą ir $ 2.83M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Guild of Guardians istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Guild of Guardians, dabartinė Guild of Guardians kaina yra 0.003539USD. Apyvartinė Guild of Guardians (GOG) pasiūla yra 800.13M GOG, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2,829,564.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.81%
    $ 0
    $ 0.003669
    $ 0.003424
  • 7 dienos
    -18.60%
    $ -0.000658
    $ 0.005557
    $ 0.003451
  • 30 dienų
    -36.45%
    $ -0.001290
    $ 0.005557
    $ 0.003451
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Guild of Guardians kaina pasikeitė $0, atspindinti 2.81% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Guild of Guardians buvo prekiaujama aukščiausia $0.005557 ir žemiausia $0.003451. Kainos pokytis buvo -18.60%. Ši naujausia tendencija parodo GOG potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Guild of Guardians įvyko -36.45%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001290 vertę. Tai rodo, kad GOG artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Guild of Guardians (GOG) kainų prognozės modulis?

Guild of Guardians Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GOG kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Guild of Guardians ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GOG būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Guild of Guardians kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GOG ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GOG pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Guild of Guardians potencialą.

Kodėl GOG kainų prognozė yra svarbi?

GOG kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GOG dabar?
Pagal jūsų prognozes, GOG pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GOG kainų prognozė?
Remiantis Guild of Guardians (GOG) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GOG kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GOG 2026 m.?
1 vieneto Guild of Guardians (GOG) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GOG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GOG kaina 2027 m.?
Guild of Guardians (GOG) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GOG kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GOG kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Guild of Guardians (GOG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GOG kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Guild of Guardians (GOG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GOG 2030 m.?
1 vieneto Guild of Guardians (GOG) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GOG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GOG kainų prognozė 2040 metams?
Guild of Guardians (GOG) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GOG kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:48:03(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.