Greenheart CBD (CBD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Greenheart CBD kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek CBD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Greenheart CBD kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Greenheart CBD kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 10:32:54(UTC+8)

Greenheart CBD Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Greenheart CBD (CBD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Greenheart CBD galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002300 prekybos kainą 2025 m.

Greenheart CBD (CBD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Greenheart CBD galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002415 prekybos kainą 2026 m.

Greenheart CBD (CBD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. CBD ateities kaina yra $ 0.002536 su 10.25% augimo norma.

Greenheart CBD (CBD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. CBD ateities kaina yra $ 0.002662 su 15.76% augimo norma.

Greenheart CBD (CBD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CBD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002796, o augimo norma – 21.55%.

Greenheart CBD (CBD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CBD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002935, o augimo norma – 27.63%.

Greenheart CBD (CBD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Greenheart CBD kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.004782 prekybos kainą.

Greenheart CBD (CBD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Greenheart CBD kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.007789 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002300
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002415
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002536
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002662
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002796
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002935
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003082
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003236
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.003398
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003568
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003747
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003934
    71.03%
  • 2037
    $ 0.004131
    79.59%
  • 2038
    $ 0.004337
    88.56%
  • 2039
    $ 0.004554
    97.99%
  • 2040
    $ 0.004782
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Greenheart CBD kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.002300
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.002300
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002302
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.002309
    0.41%
Greenheart CBD (CBD) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma CBD kaina yra $0.002300. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Greenheart CBD (CBD) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė CBD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002300. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Greenheart CBD (CBD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė CBD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002302. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Greenheart CBD (CBD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma CBD kaina yra $0.002309. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Greenheart CBD kainų statistika

--
----

--

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 92.57
$ 92.57$ 92.57

+92.57%

Naujausia CBD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 92.57.
Be to, CBD turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Greenheart CBD istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Greenheart CBD, dabartinė Greenheart CBD kaina yra 0.002300USD. Apyvartinė Greenheart CBD (CBD) pasiūla yra 0.00 CBD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -7.43%
    $ -0.000184
    $ 0.002503
    $ 0.002291
  • 7 dienos
    -8.58%
    $ -0.000197
    $ 0.002654
    $ 0.000754
  • 30 dienų
    996.76%
    $ 0.022929
    $ 0.002654
    $ 0.000754
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Greenheart CBD kaina pasikeitė $-0.000184, atspindinti -7.43% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Greenheart CBD buvo prekiaujama aukščiausia $0.002654 ir žemiausia $0.000754. Kainos pokytis buvo -8.58%. Ši naujausia tendencija parodo CBD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Greenheart CBD įvyko 996.76%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.022929 vertę. Tai rodo, kad CBD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Greenheart CBD (CBD) kainų prognozės modulis?

Greenheart CBD Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas CBD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Greenheart CBD ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą CBD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Greenheart CBD kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja CBD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina CBD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Greenheart CBD potencialą.

Kodėl CBD kainų prognozė yra svarbi?

CBD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į CBD dabar?
Pagal jūsų prognozes, CBD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio CBD kainų prognozė?
Remiantis Greenheart CBD (CBD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama CBD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 CBD 2026 m.?
1 vieneto Greenheart CBD (CBD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CBD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama CBD kaina 2027 m.?
Greenheart CBD (CBD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 CBD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė CBD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Greenheart CBD (CBD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė CBD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Greenheart CBD (CBD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 CBD 2030 m.?
1 vieneto Greenheart CBD (CBD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CBD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia CBD kainų prognozė 2040 metams?
Greenheart CBD (CBD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 CBD kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 10:32:54(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.