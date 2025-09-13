Gourmet Galaxy (GUM) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Gourmet Galaxy kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GUM augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Gourmet Galaxy kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Gourmet Galaxy kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Gourmet Galaxy Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Gourmet Galaxy (GUM) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Gourmet Galaxy galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.010712 prekybos kainą 2025 m.

Gourmet Galaxy (GUM) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Gourmet Galaxy galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.011248 prekybos kainą 2026 m.

Gourmet Galaxy (GUM) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GUM ateities kaina yra $ 0.011810 su 10.25% augimo norma.

Gourmet Galaxy (GUM) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GUM ateities kaina yra $ 0.012401 su 15.76% augimo norma.

Gourmet Galaxy (GUM) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GUM 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.013021, o augimo norma – 21.55%.

Gourmet Galaxy (GUM) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GUM 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.013672, o augimo norma – 27.63%.

Gourmet Galaxy (GUM) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Gourmet Galaxy kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.022270 prekybos kainą.

Gourmet Galaxy (GUM) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Gourmet Galaxy kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.036276 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.010712
    0.00%
  • 2026
    $ 0.011248
    5.00%
  • 2027
    $ 0.011810
    10.25%
  • 2028
    $ 0.012401
    15.76%
  • 2029
    $ 0.013021
    21.55%
  • 2030
    $ 0.013672
    27.63%
  • 2031
    $ 0.014356
    34.01%
  • 2032
    $ 0.015073
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.015827
    47.75%
  • 2034
    $ 0.016618
    55.13%
  • 2035
    $ 0.017449
    62.89%
  • 2036
    $ 0.018322
    71.03%
  • 2037
    $ 0.019238
    79.59%
  • 2038
    $ 0.020200
    88.56%
  • 2039
    $ 0.021210
    97.99%
  • 2040
    $ 0.022270
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Gourmet Galaxy kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.010712
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.010714
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.010722
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.010756
    0.41%
Gourmet Galaxy (GUM) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma GUM kaina yra $0.010712. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Gourmet Galaxy (GUM) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė GUM, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.010714. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Gourmet Galaxy (GUM) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GUM, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.010722. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Gourmet Galaxy (GUM) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GUM kaina yra $0.010756. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Gourmet Galaxy kainų statistika

--
----

--

$ 35.59K
$ 35.59K$ 35.59K

3.32M
3.32M 3.32M

--
----

--

Naujausia GUM kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, GUM turi 3.32M apyvartą ir $ 35.59K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Gourmet Galaxy istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Gourmet Galaxy, dabartinė Gourmet Galaxy kaina yra 0.010712USD. Apyvartinė Gourmet Galaxy (GUM) pasiūla yra 3.32M GUM, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $35,589.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.69%
    $ 0.000280
    $ 0.010742
    $ 0.010429
  • 7 dienos
    8.55%
    $ 0.000915
    $ 0.010729
    $ 0.002487
  • 30 dienų
    85.72%
    $ 0.009182
    $ 0.010729
    $ 0.002487
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Gourmet Galaxy kaina pasikeitė $0.000280, atspindinti 2.69% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Gourmet Galaxy buvo prekiaujama aukščiausia $0.010729 ir žemiausia $0.002487. Kainos pokytis buvo 8.55%. Ši naujausia tendencija parodo GUM potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Gourmet Galaxy įvyko 85.72%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.009182 vertę. Tai rodo, kad GUM artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Gourmet Galaxy (GUM) kainų prognozės modulis?

Gourmet Galaxy Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GUM kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Gourmet Galaxy ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GUM būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Gourmet Galaxy kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GUM ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GUM pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Gourmet Galaxy potencialą.

Kodėl GUM kainų prognozė yra svarbi?

GUM kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GUM dabar?
Pagal jūsų prognozes, GUM pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GUM kainų prognozė?
Remiantis Gourmet Galaxy (GUM) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GUM kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GUM 2026 m.?
1 vieneto Gourmet Galaxy (GUM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GUM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GUM kaina 2027 m.?
Gourmet Galaxy (GUM) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GUM kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GUM kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Gourmet Galaxy (GUM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GUM kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Gourmet Galaxy (GUM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GUM 2030 m.?
1 vieneto Gourmet Galaxy (GUM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GUM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GUM kainų prognozė 2040 metams?
Gourmet Galaxy (GUM) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GUM kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.