Good Person Coin (GPCX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Good Person Coin kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GPCX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Good Person Coin kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Good Person Coin kainos prognozė
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Good Person Coin Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Good Person Coin (GPCX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Good Person Coin galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001300 prekybos kainą 2025 m.

Good Person Coin (GPCX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Good Person Coin galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001365 prekybos kainą 2026 m.

Good Person Coin (GPCX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GPCX ateities kaina yra $ 0.001433 su 10.25% augimo norma.

Good Person Coin (GPCX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GPCX ateities kaina yra $ 0.001505 su 15.76% augimo norma.

Good Person Coin (GPCX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GPCX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001580, o augimo norma – 21.55%.

Good Person Coin (GPCX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GPCX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001659, o augimo norma – 27.63%.

Good Person Coin (GPCX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Good Person Coin kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.002703 prekybos kainą.

Good Person Coin (GPCX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Good Person Coin kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.004403 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001300
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001365
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001433
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001505
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001580
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001659
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001742
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001829
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.001921
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002017
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002117
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002223
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002335
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002451
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002574
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002703
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Good Person Coin kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.001300
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.001300
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001301
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.001305
    0.41%
Good Person Coin (GPCX) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma GPCX kaina yra $0.001300. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Good Person Coin (GPCX) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė GPCX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001300. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Good Person Coin (GPCX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GPCX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001301. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Good Person Coin (GPCX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GPCX kaina yra $0.001305. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Good Person Coin kainų statistika

--

$ 7.30M
$ 7.30M$ 7.30M

5.61B
5.61B 5.61B

Naujausia GPCX kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, GPCX turi 5.61B apyvartą ir $ 7.30M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Good Person Coin istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Good Person Coin, dabartinė Good Person Coin kaina yra 0.001300USD. Apyvartinė Good Person Coin (GPCX) pasiūla yra 5.61B GPCX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $7,295,559.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0
    $ 0.001300
    $ 0.001300
  • 7 dienos
    1.88%
    $ 0.000024
    $ 0.001390
    $ 0.001275
  • 30 dienų
    -4.45%
    $ -0.000057
    $ 0.001390
    $ 0.001275
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Good Person Coin kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Good Person Coin buvo prekiaujama aukščiausia $0.001390 ir žemiausia $0.001275. Kainos pokytis buvo 1.88%. Ši naujausia tendencija parodo GPCX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Good Person Coin įvyko -4.45%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000057 vertę. Tai rodo, kad GPCX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Good Person Coin (GPCX) kainų prognozės modulis?

Good Person Coin Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GPCX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Good Person Coin ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GPCX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Good Person Coin kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GPCX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GPCX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Good Person Coin potencialą.

Kodėl GPCX kainų prognozė yra svarbi?

GPCX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GPCX dabar?
Pagal jūsų prognozes, GPCX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GPCX kainų prognozė?
Remiantis Good Person Coin (GPCX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GPCX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GPCX 2026 m.?
1 vieneto Good Person Coin (GPCX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GPCX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GPCX kaina 2027 m.?
Good Person Coin (GPCX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GPCX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GPCX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Good Person Coin (GPCX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GPCX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Good Person Coin (GPCX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GPCX 2030 m.?
1 vieneto Good Person Coin (GPCX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GPCX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GPCX kainų prognozė 2040 metams?
Good Person Coin (GPCX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GPCX kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:15:49(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.