Goldn (GOLDN) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Goldn kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GOLDN augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Goldn kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Goldn kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:46:37(UTC+8)

Goldn Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Goldn (GOLDN) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Goldn galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000516 prekybos kainą 2025 m.

Goldn (GOLDN) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Goldn galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000541 prekybos kainą 2026 m.

Goldn (GOLDN) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GOLDN ateities kaina yra $ 0.000569 su 10.25% augimo norma.

Goldn (GOLDN) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GOLDN ateities kaina yra $ 0.000597 su 15.76% augimo norma.

Goldn (GOLDN) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GOLDN 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000627, o augimo norma – 21.55%.

Goldn (GOLDN) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GOLDN 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000658, o augimo norma – 27.63%.

Goldn (GOLDN) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Goldn kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.001073 prekybos kainą.

Goldn (GOLDN) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Goldn kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.001747 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000516
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000541
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000569
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000597
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000627
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000658
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000691
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000726
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000762
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000800
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000840
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000882
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000926
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000973
    88.56%
  • 2039
    $ 0.001021
    97.99%
  • 2040
    $ 0.001073
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Goldn kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.000516
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.000516
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000516
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.000518
    0.41%
Goldn (GOLDN) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma GOLDN kaina yra $0.000516. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Goldn (GOLDN) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė GOLDN, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000516. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Goldn (GOLDN) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GOLDN, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000516. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Goldn (GOLDN) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GOLDN kaina yra $0.000518. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Goldn kainų statistika

--
----

--

$ 7.20M
$ 7.20M$ 7.20M

14.00B
14.00B 14.00B

--
----

--

Naujausia GOLDN kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, GOLDN turi 14.00B apyvartą ir $ 7.20M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Goldn istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Goldn, dabartinė Goldn kaina yra 0.000516USD. Apyvartinė Goldn (GOLDN) pasiūla yra 14.00B GOLDN, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $7,200,792.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.74%
    $ 0
    $ 0.000525
    $ 0.000504
  • 7 dienos
    -17.38%
    $ -0.000089
    $ 0.001037
    $ 0.000501
  • 30 dienų
    -48.90%
    $ -0.000252
    $ 0.001037
    $ 0.000501
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Goldn kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.74% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Goldn buvo prekiaujama aukščiausia $0.001037 ir žemiausia $0.000501. Kainos pokytis buvo -17.38%. Ši naujausia tendencija parodo GOLDN potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Goldn įvyko -48.90%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000252 vertę. Tai rodo, kad GOLDN artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Goldn (GOLDN) kainų prognozės modulis?

Goldn Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GOLDN kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Goldn ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GOLDN būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Goldn kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GOLDN ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GOLDN pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Goldn potencialą.

Kodėl GOLDN kainų prognozė yra svarbi?

GOLDN kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GOLDN dabar?
Pagal jūsų prognozes, GOLDN pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GOLDN kainų prognozė?
Remiantis Goldn (GOLDN) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GOLDN kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GOLDN 2026 m.?
1 vieneto Goldn (GOLDN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GOLDN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GOLDN kaina 2027 m.?
Goldn (GOLDN) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GOLDN kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GOLDN kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Goldn (GOLDN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GOLDN kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Goldn (GOLDN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GOLDN 2030 m.?
1 vieneto Goldn (GOLDN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GOLDN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GOLDN kainų prognozė 2040 metams?
Goldn (GOLDN) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GOLDN kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:46:37(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.