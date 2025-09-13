Golden Age (GOLDEN) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Golden Age kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GOLDEN augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Golden Age kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Golden Age kainos prognozė
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 06:54:24(UTC+8)

Golden Age Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Golden Age (GOLDEN) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Golden Age galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000058 prekybos kainą 2025 m.

Golden Age (GOLDEN) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Golden Age galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000061 prekybos kainą 2026 m.

Golden Age (GOLDEN) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GOLDEN ateities kaina yra $ 0.000064 su 10.25% augimo norma.

Golden Age (GOLDEN) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GOLDEN ateities kaina yra $ 0.000068 su 15.76% augimo norma.

Golden Age (GOLDEN) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GOLDEN 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000071, o augimo norma – 21.55%.

Golden Age (GOLDEN) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GOLDEN 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000075, o augimo norma – 27.63%.

Golden Age (GOLDEN) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Golden Age kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000122 prekybos kainą.

Golden Age (GOLDEN) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Golden Age kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000199 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000058
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000061
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000064
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000068
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000071
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000075
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000078
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000082
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000087
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000091
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000095
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000100
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000105
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000111
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000116
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000122
    107.89%
Trumpalaikės Golden Age kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.000058
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.000058
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000058
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.000059
    0.41%
Golden Age (GOLDEN) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma GOLDEN kaina yra $0.000058. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Golden Age (GOLDEN) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė GOLDEN, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000058. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Golden Age (GOLDEN) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GOLDEN, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000058. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Golden Age (GOLDEN) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GOLDEN kaina yra $0.000059. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Golden Age kainų statistika

--

$ 59.04K
$ 59.04K$ 59.04K

998.78M
998.78M 998.78M

Naujausia GOLDEN kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, GOLDEN turi 998.78M apyvartą ir $ 59.04K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Golden Age istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Golden Age, dabartinė Golden Age kaina yra 0.000058USD. Apyvartinė Golden Age (GOLDEN) pasiūla yra 998.78M GOLDEN, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $59,040.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    5.84%
    $ 0
    $ 0.000059
    $ 0.000055
  • 7 dienos
    19.65%
    $ 0.000011
    $ 0.000058
    $ 0.000048
  • 30 dienų
    11.18%
    $ 0.000006
    $ 0.000058
    $ 0.000048
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Golden Age kaina pasikeitė $0, atspindinti 5.84% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Golden Age buvo prekiaujama aukščiausia $0.000058 ir žemiausia $0.000048. Kainos pokytis buvo 19.65%. Ši naujausia tendencija parodo GOLDEN potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Golden Age įvyko 11.18%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000006 vertę. Tai rodo, kad GOLDEN artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Golden Age (GOLDEN) kainų prognozės modulis?

Golden Age Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GOLDEN kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Golden Age ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GOLDEN būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Golden Age kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GOLDEN ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GOLDEN pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Golden Age potencialą.

Kodėl GOLDEN kainų prognozė yra svarbi?

GOLDEN kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GOLDEN dabar?
Pagal jūsų prognozes, GOLDEN pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GOLDEN kainų prognozė?
Remiantis Golden Age (GOLDEN) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GOLDEN kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GOLDEN 2026 m.?
1 vieneto Golden Age (GOLDEN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GOLDEN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GOLDEN kaina 2027 m.?
Golden Age (GOLDEN) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GOLDEN kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GOLDEN kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Golden Age (GOLDEN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GOLDEN kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Golden Age (GOLDEN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GOLDEN 2030 m.?
1 vieneto Golden Age (GOLDEN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GOLDEN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GOLDEN kainų prognozė 2040 metams?
Golden Age (GOLDEN) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GOLDEN kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 06:54:24(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.