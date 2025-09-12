Gold DAO (GOLDAO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Gold DAO kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GOLDAO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Gold DAO kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Gold DAO kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Gold DAO Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Gold DAO (GOLDAO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Gold DAO galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.021528 prekybos kainą 2025 m.

Gold DAO (GOLDAO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Gold DAO galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.022605 prekybos kainą 2026 m.

Gold DAO (GOLDAO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GOLDAO ateities kaina yra $ 0.023735 su 10.25% augimo norma.

Gold DAO (GOLDAO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GOLDAO ateities kaina yra $ 0.024922 su 15.76% augimo norma.

Gold DAO (GOLDAO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GOLDAO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.026168, o augimo norma – 21.55%.

Gold DAO (GOLDAO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GOLDAO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.027476, o augimo norma – 27.63%.

Gold DAO (GOLDAO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Gold DAO kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.044756 prekybos kainą.

Gold DAO (GOLDAO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Gold DAO kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.072903 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.021528
    0.00%
  • 2026
    $ 0.022605
    5.00%
  • 2027
    $ 0.023735
    10.25%
  • 2028
    $ 0.024922
    15.76%
  • 2029
    $ 0.026168
    21.55%
  • 2030
    $ 0.027476
    27.63%
  • 2031
    $ 0.028850
    34.01%
  • 2032
    $ 0.030292
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.031807
    47.75%
  • 2034
    $ 0.033397
    55.13%
  • 2035
    $ 0.035067
    62.89%
  • 2036
    $ 0.036821
    71.03%
  • 2037
    $ 0.038662
    79.59%
  • 2038
    $ 0.040595
    88.56%
  • 2039
    $ 0.042625
    97.99%
  • 2040
    $ 0.044756
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Gold DAO kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.021528
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.021531
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.021549
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.021617
    0.41%
Gold DAO (GOLDAO) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma GOLDAO kaina yra $0.021528. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Gold DAO (GOLDAO) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė GOLDAO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.021531. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Gold DAO (GOLDAO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GOLDAO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.021549. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Gold DAO (GOLDAO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GOLDAO kaina yra $0.021617. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Gold DAO kainų statistika

--
----

--

$ 15.53M
$ 15.53M$ 15.53M

721.26M
721.26M 721.26M

--
----

--

Naujausia GOLDAO kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, GOLDAO turi 721.26M apyvartą ir $ 15.53M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Gold DAO istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Gold DAO, dabartinė Gold DAO kaina yra 0.021528USD. Apyvartinė Gold DAO (GOLDAO) pasiūla yra 721.26M GOLDAO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $15,527,807.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.46%
    $ 0.000516
    $ 0.021834
    $ 0.020960
  • 7 dienos
    9.67%
    $ 0.002082
    $ 0.021985
    $ 0.019227
  • 30 dienų
    -0.89%
    $ -0.000193
    $ 0.021985
    $ 0.019227
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Gold DAO kaina pasikeitė $0.000516, atspindinti 2.46% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Gold DAO buvo prekiaujama aukščiausia $0.021985 ir žemiausia $0.019227. Kainos pokytis buvo 9.67%. Ši naujausia tendencija parodo GOLDAO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Gold DAO įvyko -0.89%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000193 vertę. Tai rodo, kad GOLDAO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Gold DAO (GOLDAO) kainų prognozės modulis?

Gold DAO Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GOLDAO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Gold DAO ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GOLDAO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Gold DAO kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GOLDAO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GOLDAO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Gold DAO potencialą.

Kodėl GOLDAO kainų prognozė yra svarbi?

GOLDAO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GOLDAO dabar?
Pagal jūsų prognozes, GOLDAO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GOLDAO kainų prognozė?
Remiantis Gold DAO (GOLDAO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GOLDAO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GOLDAO 2026 m.?
1 vieneto Gold DAO (GOLDAO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GOLDAO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GOLDAO kaina 2027 m.?
Gold DAO (GOLDAO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GOLDAO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GOLDAO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Gold DAO (GOLDAO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GOLDAO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Gold DAO (GOLDAO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GOLDAO 2030 m.?
1 vieneto Gold DAO (GOLDAO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GOLDAO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GOLDAO kainų prognozė 2040 metams?
Gold DAO (GOLDAO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GOLDAO kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.