Goat Protocol (GOA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Goat Protocol kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GOA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Goat Protocol kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Goat Protocol kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Goat Protocol Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Goat Protocol (GOA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Goat Protocol galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.643118 prekybos kainą 2025 m.

Goat Protocol (GOA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Goat Protocol galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.675273 prekybos kainą 2026 m.

Goat Protocol (GOA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GOA ateities kaina yra $ 0.709037 su 10.25% augimo norma.

Goat Protocol (GOA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GOA ateities kaina yra $ 0.744489 su 15.76% augimo norma.

Goat Protocol (GOA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GOA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.781713, o augimo norma – 21.55%.

Goat Protocol (GOA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GOA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.820799, o augimo norma – 27.63%.

Goat Protocol (GOA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Goat Protocol kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1.3369 prekybos kainą.

Goat Protocol (GOA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Goat Protocol kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 2.1778 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.643118
    0.00%
  • 2026
    $ 0.675273
    5.00%
  • 2027
    $ 0.709037
    10.25%
  • 2028
    $ 0.744489
    15.76%
  • 2029
    $ 0.781713
    21.55%
  • 2030
    $ 0.820799
    27.63%
  • 2031
    $ 0.861839
    34.01%
  • 2032
    $ 0.904931
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.950178
    47.75%
  • 2034
    $ 0.997687
    55.13%
  • 2035
    $ 1.0475
    62.89%
  • 2036
    $ 1.0999
    71.03%
  • 2037
    $ 1.1549
    79.59%
  • 2038
    $ 1.2126
    88.56%
  • 2039
    $ 1.2733
    97.99%
  • 2040
    $ 1.3369
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Goat Protocol kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.643118
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.643206
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.643734
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.645760
    0.41%
Goat Protocol (GOA) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma GOA kaina yra $0.643118. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Goat Protocol (GOA) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė GOA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.643206. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Goat Protocol (GOA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GOA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.643734. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Goat Protocol (GOA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GOA kaina yra $0.645760. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Goat Protocol kainų statistika

--
----

--

$ 279.76K
$ 279.76K$ 279.76K

435.00K
435.00K 435.00K

--
----

--

Naujausia GOA kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, GOA turi 435.00K apyvartą ir $ 279.76K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Goat Protocol istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Goat Protocol, dabartinė Goat Protocol kaina yra 0.643118USD. Apyvartinė Goat Protocol (GOA) pasiūla yra 435.00K GOA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $279,756.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    0.03%
    $ 0.000196
    $ 0.754611
    $ 0.639163
  • 30 dienų
    -13.69%
    $ -0.088053
    $ 0.754611
    $ 0.639163
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Goat Protocol kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Goat Protocol buvo prekiaujama aukščiausia $0.754611 ir žemiausia $0.639163. Kainos pokytis buvo 0.03%. Ši naujausia tendencija parodo GOA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Goat Protocol įvyko -13.69%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.088053 vertę. Tai rodo, kad GOA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Goat Protocol (GOA) kainų prognozės modulis?

Goat Protocol Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GOA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Goat Protocol ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GOA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Goat Protocol kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GOA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GOA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Goat Protocol potencialą.

Kodėl GOA kainų prognozė yra svarbi?

GOA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GOA dabar?
Pagal jūsų prognozes, GOA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GOA kainų prognozė?
Remiantis Goat Protocol (GOA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GOA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GOA 2026 m.?
1 vieneto Goat Protocol (GOA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GOA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GOA kaina 2027 m.?
Goat Protocol (GOA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GOA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GOA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Goat Protocol (GOA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GOA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Goat Protocol (GOA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GOA 2030 m.?
1 vieneto Goat Protocol (GOA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GOA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GOA kainų prognozė 2040 metams?
Goat Protocol (GOA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GOA kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.