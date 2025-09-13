Gia by DexFi (GIA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Gia by DexFi kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GIA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Gia by DexFi kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Gia by DexFi kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 02:00:26(UTC+8)

Gia by DexFi Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Gia by DexFi (GIA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Gia by DexFi galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000002 prekybos kainą 2025 m.

Gia by DexFi (GIA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Gia by DexFi galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000002 prekybos kainą 2026 m.

Gia by DexFi (GIA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GIA ateities kaina yra $ 0.000002 su 10.25% augimo norma.

Gia by DexFi (GIA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GIA ateities kaina yra $ 0.000003 su 15.76% augimo norma.

Gia by DexFi (GIA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GIA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000003, o augimo norma – 21.55%.

Gia by DexFi (GIA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GIA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000003, o augimo norma – 27.63%.

Gia by DexFi (GIA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Gia by DexFi kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000005 prekybos kainą.

Gia by DexFi (GIA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Gia by DexFi kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000009 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000002
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000002
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000002
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000003
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000003
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000003
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000003
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000003
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000004
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000004
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000004
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000004
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000004
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000005
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000005
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000005
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Gia by DexFi kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.000002
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.000002
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000002
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.000002
    0.41%
Gia by DexFi (GIA) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma GIA kaina yra $0.000002. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Gia by DexFi (GIA) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė GIA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000002. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Gia by DexFi (GIA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GIA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000002. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Gia by DexFi (GIA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GIA kaina yra $0.000002. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Gia by DexFi kainų statistika

--
----

--

$ 269.40K
$ 269.40K$ 269.40K

100.00B
100.00B 100.00B

--
----

--

Naujausia GIA kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, GIA turi 100.00B apyvartą ir $ 269.40K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Gia by DexFi istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Gia by DexFi, dabartinė Gia by DexFi kaina yra 0.000002USD. Apyvartinė Gia by DexFi (GIA) pasiūla yra 100.00B GIA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $269,395.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    15.41%
    $ 0
    $ 0.000002
    $ 0.000002
  • 7 dienos
    14.45%
    $ 0.000000
    $ 0.000003
    $ 0.000002
  • 30 dienų
    -31.26%
    $ -0.000000
    $ 0.000003
    $ 0.000002
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Gia by DexFi kaina pasikeitė $0, atspindinti 15.41% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Gia by DexFi buvo prekiaujama aukščiausia $0.000003 ir žemiausia $0.000002. Kainos pokytis buvo 14.45%. Ši naujausia tendencija parodo GIA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Gia by DexFi įvyko -31.26%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000000 vertę. Tai rodo, kad GIA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Gia by DexFi (GIA) kainų prognozės modulis?

Gia by DexFi Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GIA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Gia by DexFi ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GIA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Gia by DexFi kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GIA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GIA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Gia by DexFi potencialą.

Kodėl GIA kainų prognozė yra svarbi?

GIA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GIA dabar?
Pagal jūsų prognozes, GIA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GIA kainų prognozė?
Remiantis Gia by DexFi (GIA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GIA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GIA 2026 m.?
1 vieneto Gia by DexFi (GIA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GIA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GIA kaina 2027 m.?
Gia by DexFi (GIA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GIA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GIA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Gia by DexFi (GIA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GIA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Gia by DexFi (GIA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GIA 2030 m.?
1 vieneto Gia by DexFi (GIA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GIA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GIA kainų prognozė 2040 metams?
Gia by DexFi (GIA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GIA kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 02:00:26(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.