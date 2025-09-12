GensoKishi Metaverse (MV) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite GensoKishi Metaverse kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MV augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte GensoKishi Metaverse kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

GensoKishi Metaverse kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:14:49(UTC+8)

GensoKishi Metaverse Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

GensoKishi Metaverse (MV) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, GensoKishi Metaverse galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.009150 prekybos kainą 2025 m.

GensoKishi Metaverse (MV) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, GensoKishi Metaverse galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.009607 prekybos kainą 2026 m.

GensoKishi Metaverse (MV) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MV ateities kaina yra $ 0.010088 su 10.25% augimo norma.

GensoKishi Metaverse (MV) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MV ateities kaina yra $ 0.010592 su 15.76% augimo norma.

GensoKishi Metaverse (MV) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MV 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.011122, o augimo norma – 21.55%.

GensoKishi Metaverse (MV) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MV 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.011678, o augimo norma – 27.63%.

GensoKishi Metaverse (MV) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. GensoKishi Metaverse kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.019022 prekybos kainą.

GensoKishi Metaverse (MV) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. GensoKishi Metaverse kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.030985 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.009150
    0.00%
  • 2026
    $ 0.009607
    5.00%
  • 2027
    $ 0.010088
    10.25%
  • 2028
    $ 0.010592
    15.76%
  • 2029
    $ 0.011122
    21.55%
  • 2030
    $ 0.011678
    27.63%
  • 2031
    $ 0.012262
    34.01%
  • 2032
    $ 0.012875
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.013518
    47.75%
  • 2034
    $ 0.014194
    55.13%
  • 2035
    $ 0.014904
    62.89%
  • 2036
    $ 0.015649
    71.03%
  • 2037
    $ 0.016432
    79.59%
  • 2038
    $ 0.017254
    88.56%
  • 2039
    $ 0.018116
    97.99%
  • 2040
    $ 0.019022
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės GensoKishi Metaverse kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.009150
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.009151
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.009158
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.009187
    0.41%
GensoKishi Metaverse (MV) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma MV kaina yra $0.009150. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

GensoKishi Metaverse (MV) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė MV, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.009151. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

GensoKishi Metaverse (MV) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MV, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.009158. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

GensoKishi Metaverse (MV) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MV kaina yra $0.009187. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė GensoKishi Metaverse kainų statistika

--
----

--

$ 3.66M
$ 3.66M$ 3.66M

399.74M
399.74M 399.74M

--
----

--

Naujausia MV kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, MV turi 399.74M apyvartą ir $ 3.66M bendrą rinkos kapitalizaciją.

GensoKishi Metaverse istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje GensoKishi Metaverse, dabartinė GensoKishi Metaverse kaina yra 0.009150USD. Apyvartinė GensoKishi Metaverse (MV) pasiūla yra 399.74M MV, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $3,657,668.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -2.49%
    $ -0.000234
    $ 0.009414
    $ 0.009107
  • 7 dienos
    2.83%
    $ 0.000258
    $ 0.009853
    $ 0.007862
  • 30 dienų
    16.70%
    $ 0.001528
    $ 0.009853
    $ 0.007862
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas GensoKishi Metaverse kaina pasikeitė $-0.000234, atspindinti -2.49% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas GensoKishi Metaverse buvo prekiaujama aukščiausia $0.009853 ir žemiausia $0.007862. Kainos pokytis buvo 2.83%. Ši naujausia tendencija parodo MV potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį GensoKishi Metaverse įvyko 16.70%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.001528 vertę. Tai rodo, kad MV artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia GensoKishi Metaverse (MV) kainų prognozės modulis?

GensoKishi Metaverse Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MV kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius GensoKishi Metaverse ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MV būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti GensoKishi Metaverse kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MV ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MV pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą GensoKishi Metaverse potencialą.

Kodėl MV kainų prognozė yra svarbi?

MV kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MV dabar?
Pagal jūsų prognozes, MV pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MV kainų prognozė?
Remiantis GensoKishi Metaverse (MV) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MV kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MV 2026 m.?
1 vieneto GensoKishi Metaverse (MV) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MV padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MV kaina 2027 m.?
GensoKishi Metaverse (MV) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MV kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MV kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, GensoKishi Metaverse (MV) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MV kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, GensoKishi Metaverse (MV) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MV 2030 m.?
1 vieneto GensoKishi Metaverse (MV) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MV padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MV kainų prognozė 2040 metams?
GensoKishi Metaverse (MV) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MV kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:14:49(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.