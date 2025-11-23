GarudaX (GRDX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite GarudaX kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GRDX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte GarudaX kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

GarudaX kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 01:17:32(UTC+8)

GarudaX Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

GarudaX (GRDX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, GarudaX galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002326 prekybos kainą 2025 m.

GarudaX (GRDX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, GarudaX galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002443 prekybos kainą 2026 m.

GarudaX (GRDX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GRDX ateities kaina yra $ 0.002565 su 10.25% augimo norma.

GarudaX (GRDX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GRDX ateities kaina yra $ 0.002693 su 15.76% augimo norma.

GarudaX (GRDX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GRDX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002828, o augimo norma – 21.55%.

GarudaX (GRDX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GRDX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002969, o augimo norma – 27.63%.

GarudaX (GRDX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. GarudaX kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.004837 prekybos kainą.

GarudaX (GRDX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. GarudaX kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.007879 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002326
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002443
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002565
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002693
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002828
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002969
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003118
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003274
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.003437
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003609
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003790
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003979
    71.03%
  • 2037
    $ 0.004178
    79.59%
  • 2038
    $ 0.004387
    88.56%
  • 2039
    $ 0.004606
    97.99%
  • 2040
    $ 0.004837
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės GarudaX kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.002326
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.002327
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002329
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.002336
    0.41%
GarudaX (GRDX) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma GRDX kaina yra $0.002326. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

GarudaX (GRDX) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė GRDX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002327. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

GarudaX (GRDX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GRDX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002329. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

GarudaX (GRDX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GRDX kaina yra $0.002336. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė GarudaX kainų statistika

--
----

--

$ 100.81K
$ 100.81K$ 100.81K

43.05M
43.05M 43.05M

--
----

--

Naujausia GRDX kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, GRDX turi 43.05M apyvartą ir $ 100.81K bendrą rinkos kapitalizaciją.

GarudaX istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje GarudaX, dabartinė GarudaX kaina yra 0.002326USD. Apyvartinė GarudaX (GRDX) pasiūla yra 43.05M GRDX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $100,806.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -2.36%
    $ 0
    $ 0.002391
    $ 0.002236
  • 7 dienos
    -27.02%
    $ -0.000628
    $ 0.004357
    $ 0.002255
  • 30 dienų
    -46.25%
    $ -0.001076
    $ 0.004357
    $ 0.002255
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas GarudaX kaina pasikeitė $0, atspindinti -2.36% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas GarudaX buvo prekiaujama aukščiausia $0.004357 ir žemiausia $0.002255. Kainos pokytis buvo -27.02%. Ši naujausia tendencija parodo GRDX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį GarudaX įvyko -46.25%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001076 vertę. Tai rodo, kad GRDX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia GarudaX (GRDX) kainų prognozės modulis?

GarudaX Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GRDX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius GarudaX ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GRDX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti GarudaX kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GRDX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GRDX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą GarudaX potencialą.

Kodėl GRDX kainų prognozė yra svarbi?

GRDX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GRDX dabar?
Pagal jūsų prognozes, GRDX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GRDX kainų prognozė?
Remiantis GarudaX (GRDX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GRDX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GRDX 2026 m.?
1 vieneto GarudaX (GRDX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GRDX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GRDX kaina 2027 m.?
GarudaX (GRDX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GRDX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GRDX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, GarudaX (GRDX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GRDX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, GarudaX (GRDX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GRDX 2030 m.?
1 vieneto GarudaX (GRDX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GRDX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GRDX kainų prognozė 2040 metams?
GarudaX (GRDX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GRDX kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 01:17:32(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.