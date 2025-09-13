GAMI WORLD (GAMI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite GAMI WORLD kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GAMI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte GAMI WORLD kainą
*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

GAMI WORLD kainos prognozė
GAMI WORLD Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

GAMI WORLD (GAMI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, GAMI WORLD galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.010154 prekybos kainą 2025 m.

GAMI WORLD (GAMI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, GAMI WORLD galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.010662 prekybos kainą 2026 m.

GAMI WORLD (GAMI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GAMI ateities kaina yra $ 0.011195 su 10.25% augimo norma.

GAMI WORLD (GAMI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GAMI ateities kaina yra $ 0.011754 su 15.76% augimo norma.

GAMI WORLD (GAMI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GAMI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.012342, o augimo norma – 21.55%.

GAMI WORLD (GAMI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GAMI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.012959, o augimo norma – 27.63%.

GAMI WORLD (GAMI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. GAMI WORLD kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.021110 prekybos kainą.

GAMI WORLD (GAMI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. GAMI WORLD kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.034386 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.010154
    0.00%
  • 2026
    $ 0.010662
    5.00%
  • 2027
    $ 0.011195
    10.25%
  • 2028
    $ 0.011754
    15.76%
  • 2029
    $ 0.012342
    21.55%
  • 2030
    $ 0.012959
    27.63%
  • 2031
    $ 0.013607
    34.01%
  • 2032
    $ 0.014288
    40.71%
  • 2033
    $ 0.015002
    47.75%
  • 2034
    $ 0.015752
    55.13%
  • 2035
    $ 0.016540
    62.89%
  • 2036
    $ 0.017367
    71.03%
  • 2037
    $ 0.018235
    79.59%
  • 2038
    $ 0.019147
    88.56%
  • 2039
    $ 0.020104
    97.99%
  • 2040
    $ 0.021110
    107.89%
Trumpalaikės GAMI WORLD kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.010154
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.010155
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.010164
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.010196
    0.41%
GAMI WORLD (GAMI) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma GAMI kaina yra $0.010154. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

GAMI WORLD (GAMI) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė GAMI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.010155. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

GAMI WORLD (GAMI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GAMI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.010164. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

GAMI WORLD (GAMI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GAMI kaina yra $0.010196. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė GAMI WORLD kainų statistika

$ 438.61K
$ 438.61K$ 438.61K

43.19M
43.19M 43.19M

Naujausia GAMI kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, GAMI turi 43.19M apyvartą ir $ 438.61K bendrą rinkos kapitalizaciją.

GAMI WORLD istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje GAMI WORLD, dabartinė GAMI WORLD kaina yra 0.010154USD. Apyvartinė GAMI WORLD (GAMI) pasiūla yra 43.19M GAMI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $438,605.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.99%
    $ -0.000102
    $ 0.010300
    $ 0.010124
  • 7 dienos
    -2.53%
    $ -0.000257
    $ 0.010477
    $ 0.010081
  • 30 dienų
    0.51%
    $ 0.000051
    $ 0.010477
    $ 0.010081
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas GAMI WORLD kaina pasikeitė $-0.000102, atspindinti -0.99% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas GAMI WORLD buvo prekiaujama aukščiausia $0.010477 ir žemiausia $0.010081. Kainos pokytis buvo -2.53%. Ši naujausia tendencija parodo GAMI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį GAMI WORLD įvyko 0.51%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000051 vertę. Tai rodo, kad GAMI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia GAMI WORLD (GAMI) kainų prognozės modulis?

GAMI WORLD Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GAMI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius GAMI WORLD ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GAMI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti GAMI WORLD kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GAMI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GAMI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą GAMI WORLD potencialą.

Kodėl GAMI kainų prognozė yra svarbi?

GAMI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GAMI dabar?
Pagal jūsų prognozes, GAMI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GAMI kainų prognozė?
Remiantis GAMI WORLD (GAMI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GAMI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GAMI 2026 m.?
1 vieneto GAMI WORLD (GAMI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GAMI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GAMI kaina 2027 m.?
GAMI WORLD (GAMI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GAMI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GAMI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, GAMI WORLD (GAMI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GAMI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, GAMI WORLD (GAMI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GAMI 2030 m.?
1 vieneto GAMI WORLD (GAMI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GAMI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GAMI kainų prognozė 2040 metams?
GAMI WORLD (GAMI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GAMI kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.