GAMER (GMR) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite GAMER kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GMR augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte GAMER kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

GAMER kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 00:44:57(UTC+8)

GAMER Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

GAMER (GMR) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, GAMER galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001371 prekybos kainą 2025 m.

GAMER (GMR) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, GAMER galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001440 prekybos kainą 2026 m.

GAMER (GMR) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GMR ateities kaina yra $ 0.001512 su 10.25% augimo norma.

GAMER (GMR) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GMR ateities kaina yra $ 0.001588 su 15.76% augimo norma.

GAMER (GMR) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GMR 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001667, o augimo norma – 21.55%.

GAMER (GMR) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GMR 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001751, o augimo norma – 27.63%.

GAMER (GMR) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. GAMER kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.002852 prekybos kainą.

GAMER (GMR) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. GAMER kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.004645 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001371
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001440
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001512
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001588
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001667
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001751
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001838
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001930
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002027
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002128
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002234
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002346
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002463
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002587
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002716
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002852
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės GAMER kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.001371
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.001372
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001373
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.001377
    0.41%
GAMER (GMR) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma GMR kaina yra $0.001371. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

GAMER (GMR) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė GMR, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001372. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

GAMER (GMR) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GMR, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001373. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

GAMER (GMR) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GMR kaina yra $0.001377. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė GAMER kainų statistika

--
----

--

$ 452.45K
$ 452.45K$ 452.45K

329.64M
329.64M 329.64M

--
----

--

Naujausia GMR kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, GMR turi 329.64M apyvartą ir $ 452.45K bendrą rinkos kapitalizaciją.

GAMER istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje GAMER, dabartinė GAMER kaina yra 0.001371USD. Apyvartinė GAMER (GMR) pasiūla yra 329.64M GMR, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $452,453.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.37%
    $ 0
    $ 0.001393
    $ 0.001339
  • 7 dienos
    -5.66%
    $ -0.000077
    $ 0.002224
    $ 0.001239
  • 30 dienų
    -38.44%
    $ -0.000527
    $ 0.002224
    $ 0.001239
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas GAMER kaina pasikeitė $0, atspindinti 1.37% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas GAMER buvo prekiaujama aukščiausia $0.002224 ir žemiausia $0.001239. Kainos pokytis buvo -5.66%. Ši naujausia tendencija parodo GMR potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį GAMER įvyko -38.44%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000527 vertę. Tai rodo, kad GMR artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia GAMER (GMR) kainų prognozės modulis?

GAMER Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GMR kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius GAMER ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GMR būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti GAMER kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GMR ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GMR pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą GAMER potencialą.

Kodėl GMR kainų prognozė yra svarbi?

GMR kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GMR dabar?
Pagal jūsų prognozes, GMR pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GMR kainų prognozė?
Remiantis GAMER (GMR) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GMR kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GMR 2026 m.?
1 vieneto GAMER (GMR) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GMR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GMR kaina 2027 m.?
GAMER (GMR) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GMR kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GMR kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, GAMER (GMR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GMR kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, GAMER (GMR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GMR 2030 m.?
1 vieneto GAMER (GMR) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GMR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GMR kainų prognozė 2040 metams?
GAMER (GMR) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GMR kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 00:44:57(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.