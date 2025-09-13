GameFi X (GFX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite GameFi X kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GFX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte GameFi X kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

GameFi X kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 10:27:45(UTC+8)

GameFi X Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

GameFi X (GFX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, GameFi X galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.008324 prekybos kainą 2025 m.

GameFi X (GFX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, GameFi X galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.008740 prekybos kainą 2026 m.

GameFi X (GFX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GFX ateities kaina yra $ 0.009177 su 10.25% augimo norma.

GameFi X (GFX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GFX ateities kaina yra $ 0.009636 su 15.76% augimo norma.

GameFi X (GFX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GFX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.010118, o augimo norma – 21.55%.

GameFi X (GFX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GFX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.010624, o augimo norma – 27.63%.

GameFi X (GFX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. GameFi X kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.017305 prekybos kainą.

GameFi X (GFX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. GameFi X kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.028189 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.008324
    0.00%
  • 2026
    $ 0.008740
    5.00%
  • 2027
    $ 0.009177
    10.25%
  • 2028
    $ 0.009636
    15.76%
  • 2029
    $ 0.010118
    21.55%
  • 2030
    $ 0.010624
    27.63%
  • 2031
    $ 0.011155
    34.01%
  • 2032
    $ 0.011713
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.012298
    47.75%
  • 2034
    $ 0.012913
    55.13%
  • 2035
    $ 0.013559
    62.89%
  • 2036
    $ 0.014237
    71.03%
  • 2037
    $ 0.014949
    79.59%
  • 2038
    $ 0.015696
    88.56%
  • 2039
    $ 0.016481
    97.99%
  • 2040
    $ 0.017305
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės GameFi X kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.008324
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.008325
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.008332
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.008358
    0.41%
GameFi X (GFX) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma GFX kaina yra $0.008324. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

GameFi X (GFX) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė GFX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.008325. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

GameFi X (GFX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GFX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.008332. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

GameFi X (GFX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GFX kaina yra $0.008358. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė GameFi X kainų statistika

Naujausia GFX kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, GFX turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

GameFi X istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje GameFi X, dabartinė GameFi X kaina yra 0.008324USD. Apyvartinė GameFi X (GFX) pasiūla yra 0.00 GFX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.04%
    $ 0
    $ 0.008335
    $ 0.008283
  • 7 dienos
    6.25%
    $ 0.000520
    $ 0.008328
    $ 0.007715
  • 30 dienų
    19.20%
    $ 0.001598
    $ 0.008328
    $ 0.007715
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas GameFi X kaina pasikeitė $0, atspindinti -0.04% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas GameFi X buvo prekiaujama aukščiausia $0.008328 ir žemiausia $0.007715. Kainos pokytis buvo 6.25%. Ši naujausia tendencija parodo GFX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį GameFi X įvyko 19.20%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.001598 vertę. Tai rodo, kad GFX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia GameFi X (GFX) kainų prognozės modulis?

GameFi X Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GFX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius GameFi X ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GFX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti GameFi X kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GFX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GFX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą GameFi X potencialą.

Kodėl GFX kainų prognozė yra svarbi?

GFX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GFX dabar?
Pagal jūsų prognozes, GFX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GFX kainų prognozė?
Remiantis GameFi X (GFX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GFX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GFX 2026 m.?
1 vieneto GameFi X (GFX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GFX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GFX kaina 2027 m.?
GameFi X (GFX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GFX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GFX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, GameFi X (GFX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GFX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, GameFi X (GFX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GFX 2030 m.?
1 vieneto GameFi X (GFX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GFX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GFX kainų prognozė 2040 metams?
GameFi X (GFX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GFX kaina pasieks --.
