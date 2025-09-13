Game Fantasy (GFT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Game Fantasy kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GFT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Game Fantasy kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Game Fantasy kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 03:14:26(UTC+8)

Game Fantasy Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Game Fantasy (GFT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Game Fantasy galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.011824 prekybos kainą 2025 m.

Game Fantasy (GFT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Game Fantasy galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.012415 prekybos kainą 2026 m.

Game Fantasy (GFT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GFT ateities kaina yra $ 0.013036 su 10.25% augimo norma.

Game Fantasy (GFT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GFT ateities kaina yra $ 0.013688 su 15.76% augimo norma.

Game Fantasy (GFT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GFT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.014372, o augimo norma – 21.55%.

Game Fantasy (GFT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GFT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.015091, o augimo norma – 27.63%.

Game Fantasy (GFT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Game Fantasy kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.024581 prekybos kainą.

Game Fantasy (GFT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Game Fantasy kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.040041 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.011824
    0.00%
  • 2026
    $ 0.012415
    5.00%
  • 2027
    $ 0.013036
    10.25%
  • 2028
    $ 0.013688
    15.76%
  • 2029
    $ 0.014372
    21.55%
  • 2030
    $ 0.015091
    27.63%
  • 2031
    $ 0.015845
    34.01%
  • 2032
    $ 0.016637
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.017469
    47.75%
  • 2034
    $ 0.018343
    55.13%
  • 2035
    $ 0.019260
    62.89%
  • 2036
    $ 0.020223
    71.03%
  • 2037
    $ 0.021234
    79.59%
  • 2038
    $ 0.022296
    88.56%
  • 2039
    $ 0.023411
    97.99%
  • 2040
    $ 0.024581
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Game Fantasy kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.011824
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.011825
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.011835
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.011872
    0.41%
Game Fantasy (GFT) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma GFT kaina yra $0.011824. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Game Fantasy (GFT) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė GFT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.011825. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Game Fantasy (GFT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GFT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.011835. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Game Fantasy (GFT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GFT kaina yra $0.011872. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Game Fantasy kainų statistika

--
----

--

$ 138.69K
$ 138.69K$ 138.69K

11.73M
11.73M 11.73M

--
----

--

Naujausia GFT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, GFT turi 11.73M apyvartą ir $ 138.69K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Game Fantasy istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Game Fantasy, dabartinė Game Fantasy kaina yra 0.011824USD. Apyvartinė Game Fantasy (GFT) pasiūla yra 11.73M GFT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $138,692.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -6.96%
    $ -0.000885
    $ 0.012717
    $ 0.011669
  • 7 dienos
    0.18%
    $ 0.000021
    $ 0.014858
    $ 0.011169
  • 30 dienų
    -16.62%
    $ -0.001965
    $ 0.014858
    $ 0.011169
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Game Fantasy kaina pasikeitė $-0.000885, atspindinti -6.96% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Game Fantasy buvo prekiaujama aukščiausia $0.014858 ir žemiausia $0.011169. Kainos pokytis buvo 0.18%. Ši naujausia tendencija parodo GFT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Game Fantasy įvyko -16.62%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001965 vertę. Tai rodo, kad GFT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Game Fantasy (GFT) kainų prognozės modulis?

Game Fantasy Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GFT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Game Fantasy ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GFT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Game Fantasy kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GFT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GFT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Game Fantasy potencialą.

Kodėl GFT kainų prognozė yra svarbi?

GFT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GFT dabar?
Pagal jūsų prognozes, GFT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GFT kainų prognozė?
Remiantis Game Fantasy (GFT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GFT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GFT 2026 m.?
1 vieneto Game Fantasy (GFT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GFT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GFT kaina 2027 m.?
Game Fantasy (GFT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GFT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GFT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Game Fantasy (GFT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GFT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Game Fantasy (GFT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GFT 2030 m.?
1 vieneto Game Fantasy (GFT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GFT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GFT kainų prognozė 2040 metams?
Game Fantasy (GFT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GFT kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 03:14:26(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.