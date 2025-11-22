Gama Token (GAMA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Gama Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GAMA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Gama Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Gama Token kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:18:38(UTC+8)

Gama Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Gama Token (GAMA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Gama Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.764393 prekybos kainą 2025 m.

Gama Token (GAMA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Gama Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.802612 prekybos kainą 2026 m.

Gama Token (GAMA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GAMA ateities kaina yra $ 0.842743 su 10.25% augimo norma.

Gama Token (GAMA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GAMA ateities kaina yra $ 0.884880 su 15.76% augimo norma.

Gama Token (GAMA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GAMA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.929124, o augimo norma – 21.55%.

Gama Token (GAMA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GAMA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.975580, o augimo norma – 27.63%.

Gama Token (GAMA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Gama Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1.5891 prekybos kainą.

Gama Token (GAMA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Gama Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 2.5885 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.764393
    0.00%
  • 2026
    $ 0.802612
    5.00%
  • 2027
    $ 0.842743
    10.25%
  • 2028
    $ 0.884880
    15.76%
  • 2029
    $ 0.929124
    21.55%
  • 2030
    $ 0.975580
    27.63%
  • 2031
    $ 1.0243
    34.01%
  • 2032
    $ 1.0755
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.1293
    47.75%
  • 2034
    $ 1.1858
    55.13%
  • 2035
    $ 1.2451
    62.89%
  • 2036
    $ 1.3073
    71.03%
  • 2037
    $ 1.3727
    79.59%
  • 2038
    $ 1.4413
    88.56%
  • 2039
    $ 1.5134
    97.99%
  • 2040
    $ 1.5891
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Gama Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.764393
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.764497
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.765125
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.767534
    0.41%
Gama Token (GAMA) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma GAMA kaina yra $0.764393. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Gama Token (GAMA) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė GAMA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.764497. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Gama Token (GAMA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GAMA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.765125. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Gama Token (GAMA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GAMA kaina yra $0.767534. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Gama Token kainų statistika

--
----

--

$ 76.46M
$ 76.46M$ 76.46M

100.03M
100.03M 100.03M

--
----

--

Naujausia GAMA kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, GAMA turi 100.03M apyvartą ir $ 76.46M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Gama Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Gama Token, dabartinė Gama Token kaina yra 0.764393USD. Apyvartinė Gama Token (GAMA) pasiūla yra 100.03M GAMA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $76,460,809.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0.764393
    $ 0.764393
  • 7 dienos
    0.00%
    $ 0
    $ 0.764393
    $ 0.764393
  • 30 dienų
    0.00%
    $ 0
    $ 0.764393
    $ 0.764393
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Gama Token kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Gama Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.764393 ir žemiausia $0.764393. Kainos pokytis buvo 0.00%. Ši naujausia tendencija parodo GAMA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Gama Token įvyko 0.00%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0 vertę. Tai rodo, kad GAMA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Gama Token (GAMA) kainų prognozės modulis?

Gama Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GAMA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Gama Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GAMA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Gama Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GAMA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GAMA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Gama Token potencialą.

Kodėl GAMA kainų prognozė yra svarbi?

GAMA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GAMA dabar?
Pagal jūsų prognozes, GAMA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GAMA kainų prognozė?
Remiantis Gama Token (GAMA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GAMA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GAMA 2026 m.?
1 vieneto Gama Token (GAMA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GAMA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GAMA kaina 2027 m.?
Gama Token (GAMA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GAMA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GAMA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Gama Token (GAMA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GAMA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Gama Token (GAMA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GAMA 2030 m.?
1 vieneto Gama Token (GAMA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GAMA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GAMA kainų prognozė 2040 metams?
Gama Token (GAMA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GAMA kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:18:38(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.