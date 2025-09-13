Galaxy Fight Club (GCOIN) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Galaxy Fight Club kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GCOIN augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Galaxy Fight Club kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Galaxy Fight Club kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 04:27:28(UTC+8)

Galaxy Fight Club Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Galaxy Fight Club (GCOIN) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Galaxy Fight Club galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001628 prekybos kainą 2025 m.

Galaxy Fight Club (GCOIN) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Galaxy Fight Club galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001709 prekybos kainą 2026 m.

Galaxy Fight Club (GCOIN) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GCOIN ateities kaina yra $ 0.001794 su 10.25% augimo norma.

Galaxy Fight Club (GCOIN) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GCOIN ateities kaina yra $ 0.001884 su 15.76% augimo norma.

Galaxy Fight Club (GCOIN) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GCOIN 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001978, o augimo norma – 21.55%.

Galaxy Fight Club (GCOIN) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GCOIN 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002077, o augimo norma – 27.63%.

Galaxy Fight Club (GCOIN) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Galaxy Fight Club kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.003384 prekybos kainą.

Galaxy Fight Club (GCOIN) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Galaxy Fight Club kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.005513 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001628
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001709
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001794
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001884
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001978
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002077
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002181
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002290
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002405
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002525
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002651
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002784
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002923
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003069
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003223
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003384
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Galaxy Fight Club kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.001628
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.001628
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001629
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.001634
    0.41%
Galaxy Fight Club (GCOIN) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma GCOIN kaina yra $0.001628. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Galaxy Fight Club (GCOIN) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė GCOIN, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001628. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Galaxy Fight Club (GCOIN) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GCOIN, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001629. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Galaxy Fight Club (GCOIN) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GCOIN kaina yra $0.001634. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Galaxy Fight Club kainų statistika

--
----

--

$ 129.58K
$ 129.58K$ 129.58K

79.59M
79.59M 79.59M

--
----

--

Naujausia GCOIN kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, GCOIN turi 79.59M apyvartą ir $ 129.58K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Galaxy Fight Club istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Galaxy Fight Club, dabartinė Galaxy Fight Club kaina yra 0.001628USD. Apyvartinė Galaxy Fight Club (GCOIN) pasiūla yra 79.59M GCOIN, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $129,584.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.50%
    $ 0
    $ 0.001627
    $ 0.001556
  • 7 dienos
    -1.13%
    $ -0.000018
    $ 0.002784
    $ 0.001573
  • 30 dienų
    -41.53%
    $ -0.000676
    $ 0.002784
    $ 0.001573
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Galaxy Fight Club kaina pasikeitė $0, atspindinti 1.50% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Galaxy Fight Club buvo prekiaujama aukščiausia $0.002784 ir žemiausia $0.001573. Kainos pokytis buvo -1.13%. Ši naujausia tendencija parodo GCOIN potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Galaxy Fight Club įvyko -41.53%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000676 vertę. Tai rodo, kad GCOIN artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Galaxy Fight Club (GCOIN) kainų prognozės modulis?

Galaxy Fight Club Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GCOIN kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Galaxy Fight Club ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GCOIN būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Galaxy Fight Club kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GCOIN ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GCOIN pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Galaxy Fight Club potencialą.

Kodėl GCOIN kainų prognozė yra svarbi?

GCOIN kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GCOIN dabar?
Pagal jūsų prognozes, GCOIN pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GCOIN kainų prognozė?
Remiantis Galaxy Fight Club (GCOIN) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GCOIN kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GCOIN 2026 m.?
1 vieneto Galaxy Fight Club (GCOIN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GCOIN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GCOIN kaina 2027 m.?
Galaxy Fight Club (GCOIN) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GCOIN kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GCOIN kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Galaxy Fight Club (GCOIN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GCOIN kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Galaxy Fight Club (GCOIN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GCOIN 2030 m.?
1 vieneto Galaxy Fight Club (GCOIN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GCOIN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GCOIN kainų prognozė 2040 metams?
Galaxy Fight Club (GCOIN) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GCOIN kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 04:27:28(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.