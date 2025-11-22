Gala Music (MUSIC) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Gala Music kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MUSIC augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Gala Music kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Gala Music kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:45:27(UTC+8)

Gala Music Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Gala Music (MUSIC) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Gala Music galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002551 prekybos kainą 2025 m.

Gala Music (MUSIC) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Gala Music galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002678 prekybos kainą 2026 m.

Gala Music (MUSIC) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MUSIC ateities kaina yra $ 0.002812 su 10.25% augimo norma.

Gala Music (MUSIC) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MUSIC ateities kaina yra $ 0.002953 su 15.76% augimo norma.

Gala Music (MUSIC) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MUSIC 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.003101, o augimo norma – 21.55%.

Gala Music (MUSIC) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MUSIC 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.003256, o augimo norma – 27.63%.

Gala Music (MUSIC) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Gala Music kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.005304 prekybos kainą.

Gala Music (MUSIC) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Gala Music kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.008639 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002551
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002678
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002812
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002953
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003101
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003256
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003419
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003590
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.003769
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003957
    55.13%
  • 2035
    $ 0.004155
    62.89%
  • 2036
    $ 0.004363
    71.03%
  • 2037
    $ 0.004581
    79.59%
  • 2038
    $ 0.004810
    88.56%
  • 2039
    $ 0.005051
    97.99%
  • 2040
    $ 0.005304
    107.89%
Trumpalaikės Gala Music kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.002551
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.002551
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002553
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.002561
    0.41%
Gala Music (MUSIC) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma MUSIC kaina yra $0.002551. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Gala Music (MUSIC) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė MUSIC, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002551. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Gala Music (MUSIC) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MUSIC, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002553. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Gala Music (MUSIC) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MUSIC kaina yra $0.002561. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Gala Music kainų statistika

--

$ 404.30K
$ 404.30K

158.47M
158.47M

--

Naujausia MUSIC kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, MUSIC turi 158.47M apyvartą ir $ 404.30K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Gala Music istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Gala Music, dabartinė Gala Music kaina yra 0.002551USD. Apyvartinė Gala Music (MUSIC) pasiūla yra 158.47M MUSIC, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $404,303.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -28.63%
    $ -0.001023
    $ 0.004566
    $ 0.002495
  • 7 dienos
    2.45%
    $ 0.000062
    $ 0.010447
    $ 0.001515
  • 30 dienų
    -75.59%
    $ -0.001928
    $ 0.010447
    $ 0.001515
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Gala Music kaina pasikeitė $-0.001023, atspindinti -28.63% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Gala Music buvo prekiaujama aukščiausia $0.010447 ir žemiausia $0.001515. Kainos pokytis buvo 2.45%. Ši naujausia tendencija parodo MUSIC potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Gala Music įvyko -75.59%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001928 vertę. Tai rodo, kad MUSIC artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Gala Music (MUSIC) kainų prognozės modulis?

Gala Music Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MUSIC kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Gala Music ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MUSIC būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Gala Music kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MUSIC ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MUSIC pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Gala Music potencialą.

Kodėl MUSIC kainų prognozė yra svarbi?

MUSIC kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MUSIC dabar?
Pagal jūsų prognozes, MUSIC pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MUSIC kainų prognozė?
Remiantis Gala Music (MUSIC) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MUSIC kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MUSIC 2026 m.?
1 vieneto Gala Music (MUSIC) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MUSIC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MUSIC kaina 2027 m.?
Gala Music (MUSIC) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MUSIC kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MUSIC kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Gala Music (MUSIC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MUSIC kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Gala Music (MUSIC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MUSIC 2030 m.?
1 vieneto Gala Music (MUSIC) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MUSIC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MUSIC kainų prognozė 2040 metams?
Gala Music (MUSIC) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MUSIC kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:45:27(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.