Gala Film (FILM) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Gala Film kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FILM augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Gala Film kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Gala Film kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:28:12(UTC+8)

Gala Film Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Gala Film (FILM) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Gala Film galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.016641 prekybos kainą 2025 m.

Gala Film (FILM) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Gala Film galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.017473 prekybos kainą 2026 m.

Gala Film (FILM) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FILM ateities kaina yra $ 0.018347 su 10.25% augimo norma.

Gala Film (FILM) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FILM ateities kaina yra $ 0.019264 su 15.76% augimo norma.

Gala Film (FILM) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FILM 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.020228, o augimo norma – 21.55%.

Gala Film (FILM) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FILM 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.021239, o augimo norma – 27.63%.

Gala Film (FILM) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Gala Film kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.034596 prekybos kainą.

Gala Film (FILM) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Gala Film kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.056354 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.016641
    0.00%
  • 2026
    $ 0.017473
    5.00%
  • 2027
    $ 0.018347
    10.25%
  • 2028
    $ 0.019264
    15.76%
  • 2029
    $ 0.020228
    21.55%
  • 2030
    $ 0.021239
    27.63%
  • 2031
    $ 0.022301
    34.01%
  • 2032
    $ 0.023416
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.024587
    47.75%
  • 2034
    $ 0.025816
    55.13%
  • 2035
    $ 0.027107
    62.89%
  • 2036
    $ 0.028462
    71.03%
  • 2037
    $ 0.029886
    79.59%
  • 2038
    $ 0.031380
    88.56%
  • 2039
    $ 0.032949
    97.99%
  • 2040
    $ 0.034596
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Gala Film kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.016641
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.016643
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.016657
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.016710
    0.41%
Gala Film (FILM) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma FILM kaina yra $0.016641. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Gala Film (FILM) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė FILM, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.016643. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Gala Film (FILM) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FILM, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.016657. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Gala Film (FILM) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FILM kaina yra $0.016710. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Gala Film kainų statistika

$ 2.15M
$ 2.15M$ 2.15M

129.23M
129.23M 129.23M

Naujausia FILM kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, FILM turi 129.23M apyvartą ir $ 2.15M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Gala Film istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Gala Film, dabartinė Gala Film kaina yra 0.016641USD. Apyvartinė Gala Film (FILM) pasiūla yra 129.23M FILM, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2,150,618.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    0.00%
    $ 0
    $ 0.018967
    $ 0.018967
  • 30 dienų
    -12.42%
    $ -0.002067
    $ 0.018967
    $ 0.018967
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Gala Film kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Gala Film buvo prekiaujama aukščiausia $0.018967 ir žemiausia $0.018967. Kainos pokytis buvo 0.00%. Ši naujausia tendencija parodo FILM potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Gala Film įvyko -12.42%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002067 vertę. Tai rodo, kad FILM artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Gala Film (FILM) kainų prognozės modulis?

Gala Film Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FILM kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Gala Film ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FILM būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Gala Film kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FILM ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FILM pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Gala Film potencialą.

Kodėl FILM kainų prognozė yra svarbi?

FILM kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į FILM dabar?
Pagal jūsų prognozes, FILM pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio FILM kainų prognozė?
Remiantis Gala Film (FILM) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama FILM kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 FILM 2026 m.?
1 vieneto Gala Film (FILM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FILM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama FILM kaina 2027 m.?
Gala Film (FILM) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 FILM kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė FILM kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Gala Film (FILM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė FILM kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Gala Film (FILM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 FILM 2030 m.?
1 vieneto Gala Film (FILM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FILM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia FILM kainų prognozė 2040 metams?
Gala Film (FILM) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 FILM kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.