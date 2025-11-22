Full Moon (FM) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Full Moon kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FM augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Full Moon kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Full Moon kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:44:51(UTC+8)

Full Moon Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Full Moon (FM) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Full Moon galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.007060 prekybos kainą 2025 m.

Full Moon (FM) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Full Moon galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.007413 prekybos kainą 2026 m.

Full Moon (FM) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FM ateities kaina yra $ 0.007784 su 10.25% augimo norma.

Full Moon (FM) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FM ateities kaina yra $ 0.008173 su 15.76% augimo norma.

Full Moon (FM) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FM 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.008582, o augimo norma – 21.55%.

Full Moon (FM) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FM 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.009011, o augimo norma – 27.63%.

Full Moon (FM) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Full Moon kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.014678 prekybos kainą.

Full Moon (FM) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Full Moon kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.023909 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.007060
    0.00%
  • 2026
    $ 0.007413
    5.00%
  • 2027
    $ 0.007784
    10.25%
  • 2028
    $ 0.008173
    15.76%
  • 2029
    $ 0.008582
    21.55%
  • 2030
    $ 0.009011
    27.63%
  • 2031
    $ 0.009461
    34.01%
  • 2032
    $ 0.009934
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.010431
    47.75%
  • 2034
    $ 0.010953
    55.13%
  • 2035
    $ 0.011500
    62.89%
  • 2036
    $ 0.012075
    71.03%
  • 2037
    $ 0.012679
    79.59%
  • 2038
    $ 0.013313
    88.56%
  • 2039
    $ 0.013979
    97.99%
  • 2040
    $ 0.014678
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Full Moon kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.007060
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.007061
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.007067
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.007089
    0.41%
Full Moon (FM) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma FM kaina yra $0.007060. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Full Moon (FM) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė FM, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.007061. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Full Moon (FM) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FM, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.007067. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Full Moon (FM) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FM kaina yra $0.007089. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Full Moon kainų statistika

--
----

--

$ 3.81M
$ 3.81M$ 3.81M

538.80M
538.80M 538.80M

--
----

--

Naujausia FM kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, FM turi 538.80M apyvartą ir $ 3.81M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Full Moon istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Full Moon, dabartinė Full Moon kaina yra 0.007060USD. Apyvartinė Full Moon (FM) pasiūla yra 538.80M FM, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $3,806,180.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.77%
    $ 0
    $ 0.007217
    $ 0.006906
  • 7 dienos
    -17.59%
    $ -0.001242
    $ 0.011024
    $ 0.006755
  • 30 dienų
    -35.42%
    $ -0.002501
    $ 0.011024
    $ 0.006755
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Full Moon kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.77% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Full Moon buvo prekiaujama aukščiausia $0.011024 ir žemiausia $0.006755. Kainos pokytis buvo -17.59%. Ši naujausia tendencija parodo FM potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Full Moon įvyko -35.42%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002501 vertę. Tai rodo, kad FM artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Full Moon (FM) kainų prognozės modulis?

Full Moon Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FM kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Full Moon ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FM būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Full Moon kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FM ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FM pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Full Moon potencialą.

Kodėl FM kainų prognozė yra svarbi?

FM kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į FM dabar?
Pagal jūsų prognozes, FM pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio FM kainų prognozė?
Remiantis Full Moon (FM) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama FM kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 FM 2026 m.?
1 vieneto Full Moon (FM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama FM kaina 2027 m.?
Full Moon (FM) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 FM kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė FM kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Full Moon (FM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė FM kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Full Moon (FM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 FM 2030 m.?
1 vieneto Full Moon (FM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia FM kainų prognozė 2040 metams?
Full Moon (FM) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 FM kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.