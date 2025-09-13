Froggy Friends (TAD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Froggy Friends kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek TAD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Froggy Friends kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Froggy Friends kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Froggy Friends Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Froggy Friends (TAD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Froggy Friends galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 14.54 prekybos kainą 2025 m.

Froggy Friends (TAD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Froggy Friends galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 15.267 prekybos kainą 2026 m.

Froggy Friends (TAD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. TAD ateities kaina yra $ 16.0303 su 10.25% augimo norma.

Froggy Friends (TAD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. TAD ateities kaina yra $ 16.8318 su 15.76% augimo norma.

Froggy Friends (TAD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TAD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 17.6734, o augimo norma – 21.55%.

Froggy Friends (TAD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TAD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 18.5571, o augimo norma – 27.63%.

Froggy Friends (TAD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Froggy Friends kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 30.2276 prekybos kainą.

Froggy Friends (TAD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Froggy Friends kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 49.2376 prekybos kainą.

Trumpalaikės Froggy Friends kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 14.54
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 14.5419
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 14.5539
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 14.5997
    0.41%
Froggy Friends (TAD) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma TAD kaina yra $14.54. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Froggy Friends (TAD) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė TAD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $14.5419. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Froggy Friends (TAD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė TAD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $14.5539. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Froggy Friends (TAD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma TAD kaina yra $14.5997. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Froggy Friends kainų statistika

--
----

--

$ 145.43K
$ 145.43K$ 145.43K

10.00K
10.00K 10.00K

--
----

--

Naujausia TAD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, TAD turi 10.00K apyvartą ir $ 145.43K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Froggy Friends istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Froggy Friends, dabartinė Froggy Friends kaina yra 14.54USD. Apyvartinė Froggy Friends (TAD) pasiūla yra 10.00K TAD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $145,433.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    5.09%
    $ 0.704115
    $ 14.6
    $ 13.84
  • 7 dienos
    7.39%
    $ 1.0740
    $ 14.9143
    $ 13.4188
  • 30 dienų
    -2.56%
    $ -0.373520
    $ 14.9143
    $ 13.4188
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Froggy Friends kaina pasikeitė $0.704115, atspindinti 5.09% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Froggy Friends buvo prekiaujama aukščiausia $14.9143 ir žemiausia $13.4188. Kainos pokytis buvo 7.39%. Ši naujausia tendencija parodo TAD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Froggy Friends įvyko -2.56%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.373520 vertę. Tai rodo, kad TAD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Froggy Friends (TAD) kainų prognozės modulis?

Froggy Friends Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas TAD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Froggy Friends ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą TAD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Froggy Friends kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja TAD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina TAD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Froggy Friends potencialą.

Kodėl TAD kainų prognozė yra svarbi?

TAD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.