Frog Games (FG) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Frog Games kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FG augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Frog Games kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Frog Games kainos prognozė
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:13:39(UTC+8)

Frog Games Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Frog Games (FG) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Frog Games galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003605 prekybos kainą 2025 m.

Frog Games (FG) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Frog Games galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003785 prekybos kainą 2026 m.

Frog Games (FG) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FG ateities kaina yra $ 0.003975 su 10.25% augimo norma.

Frog Games (FG) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FG ateities kaina yra $ 0.004173 su 15.76% augimo norma.

Frog Games (FG) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FG 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.004382, o augimo norma – 21.55%.

Frog Games (FG) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FG 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.004601, o augimo norma – 27.63%.

Frog Games (FG) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Frog Games kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.007495 prekybos kainą.

Frog Games (FG) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Frog Games kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.012209 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.003605
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003785
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003975
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004173
    15.76%
  • 2029
    $ 0.004382
    21.55%
  • 2030
    $ 0.004601
    27.63%
  • 2031
    $ 0.004831
    34.01%
  • 2032
    $ 0.005073
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.005326
    47.75%
  • 2034
    $ 0.005593
    55.13%
  • 2035
    $ 0.005872
    62.89%
  • 2036
    $ 0.006166
    71.03%
  • 2037
    $ 0.006474
    79.59%
  • 2038
    $ 0.006798
    88.56%
  • 2039
    $ 0.007138
    97.99%
  • 2040
    $ 0.007495
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Frog Games kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.003605
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.003605
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.003608
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.003620
    0.41%
Frog Games (FG) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma FG kaina yra $0.003605. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Frog Games (FG) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė FG, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.003605. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Frog Games (FG) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FG, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.003608. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Frog Games (FG) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FG kaina yra $0.003620. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Frog Games kainų statistika

--

$ 3.60M
$ 3.60M$ 3.60M

999.34M
999.34M 999.34M

Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%.
Be to, FG turi 999.34M apyvartą ir $ 3.60M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Frog Games istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Frog Games, dabartinė Frog Games kaina yra 0.003605USD. Apyvartinė Frog Games (FG) pasiūla yra 999.34M FG, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $3,603,078.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    5.42%
    $ 0.000185
    $ 0.003640
    $ 0.003384
  • 7 dienos
    13.99%
    $ 0.000504
    $ 0.003634
    $ 0.002980
  • 30 dienų
    11.29%
    $ 0.000406
    $ 0.003634
    $ 0.002980
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Frog Games kaina pasikeitė $0.000185, atspindinti 5.42% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Frog Games buvo prekiaujama aukščiausia $0.003634 ir žemiausia $0.002980. Kainos pokytis buvo 13.99%. Ši naujausia tendencija parodo FG potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Frog Games įvyko 11.29%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000406 vertę. Tai rodo, kad FG artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Frog Games (FG) kainų prognozės modulis?

Frog Games Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FG kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Frog Games ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FG būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Frog Games kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FG ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FG pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Frog Games potencialą.

Kodėl FG kainų prognozė yra svarbi?

FG kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į FG dabar?
Pagal jūsų prognozes, FG pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio FG kainų prognozė?
Remiantis Frog Games (FG) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama FG kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 FG 2026 m.?
1 vieneto Frog Games (FG) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama FG kaina 2027 m.?
Frog Games (FG) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 FG kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė FG kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Frog Games (FG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė FG kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Frog Games (FG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 FG 2030 m.?
1 vieneto Frog Games (FG) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia FG kainų prognozė 2040 metams?
Frog Games (FG) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 FG kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:13:39(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.