Free Republic of Verdis (VERDIS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Free Republic of Verdis kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek VERDIS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Free Republic of Verdis kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Free Republic of Verdis kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 02:43:49(UTC+8)

Free Republic of Verdis Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Free Republic of Verdis (VERDIS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Free Republic of Verdis galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000067 prekybos kainą 2025 m.

Free Republic of Verdis (VERDIS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Free Republic of Verdis galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000070 prekybos kainą 2026 m.

Free Republic of Verdis (VERDIS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. VERDIS ateities kaina yra $ 0.000074 su 10.25% augimo norma.

Free Republic of Verdis (VERDIS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. VERDIS ateities kaina yra $ 0.000078 su 15.76% augimo norma.

Free Republic of Verdis (VERDIS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VERDIS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000082, o augimo norma – 21.55%.

Free Republic of Verdis (VERDIS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VERDIS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000086, o augimo norma – 27.63%.

Free Republic of Verdis (VERDIS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Free Republic of Verdis kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000140 prekybos kainą.

Free Republic of Verdis (VERDIS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Free Republic of Verdis kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000228 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000067
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000070
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000074
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000078
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000082
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000086
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000090
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000094
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000099
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000104
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000109
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000115
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000121
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000127
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000133
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000140
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Free Republic of Verdis kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.000067
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.000067
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000067
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.000067
    0.41%
Free Republic of Verdis (VERDIS) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma VERDIS kaina yra $0.000067. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Free Republic of Verdis (VERDIS) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė VERDIS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000067. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Free Republic of Verdis (VERDIS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė VERDIS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000067. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Free Republic of Verdis (VERDIS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma VERDIS kaina yra $0.000067. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Free Republic of Verdis kainų statistika

--
----

--

$ 67.39K
$ 67.39K$ 67.39K

998.37M
998.37M 998.37M

--
----

--

Naujausia VERDIS kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, VERDIS turi 998.37M apyvartą ir $ 67.39K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Free Republic of Verdis istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Free Republic of Verdis, dabartinė Free Republic of Verdis kaina yra 0.000067USD. Apyvartinė Free Republic of Verdis (VERDIS) pasiūla yra 998.37M VERDIS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $67,392.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    5.18%
    $ 0
    $ 0.000068
    $ 0.000057
  • 7 dienos
    -44.04%
    $ -0.000029
    $ 0.000150
    $ 0.000007
  • 30 dienų
    816.59%
    $ 0.000551
    $ 0.000150
    $ 0.000007
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Free Republic of Verdis kaina pasikeitė $0, atspindinti 5.18% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Free Republic of Verdis buvo prekiaujama aukščiausia $0.000150 ir žemiausia $0.000007. Kainos pokytis buvo -44.04%. Ši naujausia tendencija parodo VERDIS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Free Republic of Verdis įvyko 816.59%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000551 vertę. Tai rodo, kad VERDIS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Free Republic of Verdis (VERDIS) kainų prognozės modulis?

Free Republic of Verdis Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas VERDIS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Free Republic of Verdis ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą VERDIS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Free Republic of Verdis kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja VERDIS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina VERDIS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Free Republic of Verdis potencialą.

Kodėl VERDIS kainų prognozė yra svarbi?

VERDIS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į VERDIS dabar?
Pagal jūsų prognozes, VERDIS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio VERDIS kainų prognozė?
Remiantis Free Republic of Verdis (VERDIS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama VERDIS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 VERDIS 2026 m.?
1 vieneto Free Republic of Verdis (VERDIS) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VERDIS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama VERDIS kaina 2027 m.?
Free Republic of Verdis (VERDIS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 VERDIS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė VERDIS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Free Republic of Verdis (VERDIS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė VERDIS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Free Republic of Verdis (VERDIS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 VERDIS 2030 m.?
1 vieneto Free Republic of Verdis (VERDIS) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VERDIS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia VERDIS kainų prognozė 2040 metams?
Free Republic of Verdis (VERDIS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 VERDIS kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 02:43:49(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.