FPI Bank (FPIBANK) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite FPI Bank kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FPIBANK augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte FPI Bank kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

FPI Bank kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
FPI Bank Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

FPI Bank (FPIBANK) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, FPI Bank galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.004258 prekybos kainą 2025 m.

FPI Bank (FPIBANK) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, FPI Bank galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.004471 prekybos kainą 2026 m.

FPI Bank (FPIBANK) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FPIBANK ateities kaina yra $ 0.004694 su 10.25% augimo norma.

FPI Bank (FPIBANK) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FPIBANK ateities kaina yra $ 0.004929 su 15.76% augimo norma.

FPI Bank (FPIBANK) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FPIBANK 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.005175, o augimo norma – 21.55%.

FPI Bank (FPIBANK) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FPIBANK 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.005434, o augimo norma – 27.63%.

FPI Bank (FPIBANK) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. FPI Bank kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.008852 prekybos kainą.

FPI Bank (FPIBANK) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. FPI Bank kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.014419 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.004258
    0.00%
  • 2026
    $ 0.004471
    5.00%
  • 2027
    $ 0.004694
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004929
    15.76%
  • 2029
    $ 0.005175
    21.55%
  • 2030
    $ 0.005434
    27.63%
  • 2031
    $ 0.005706
    34.01%
  • 2032
    $ 0.005991
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.006291
    47.75%
  • 2034
    $ 0.006605
    55.13%
  • 2035
    $ 0.006936
    62.89%
  • 2036
    $ 0.007282
    71.03%
  • 2037
    $ 0.007647
    79.59%
  • 2038
    $ 0.008029
    88.56%
  • 2039
    $ 0.008430
    97.99%
  • 2040
    $ 0.008852
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės FPI Bank kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.004258
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.004258
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.004262
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.004275
    0.41%
FPI Bank (FPIBANK) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma FPIBANK kaina yra $0.004258. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

FPI Bank (FPIBANK) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė FPIBANK, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.004258. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

FPI Bank (FPIBANK) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FPIBANK, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.004262. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

FPI Bank (FPIBANK) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FPIBANK kaina yra $0.004275. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė FPI Bank kainų statistika

--
----

--

$ 2.76M
$ 2.76M$ 2.76M

647.95M
647.95M 647.95M

--
----

--

Naujausia FPIBANK kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, FPIBANK turi 647.95M apyvartą ir $ 2.76M bendrą rinkos kapitalizaciją.

FPI Bank istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje FPI Bank, dabartinė FPI Bank kaina yra 0.004258USD. Apyvartinė FPI Bank (FPIBANK) pasiūla yra 647.95M FPIBANK, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2,756,729.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.03%
    $ 0
    $ 0.004404
    $ 0.004128
  • 7 dienos
    -31.26%
    $ -0.001331
    $ 0.006592
    $ 0.003615
  • 30 dienų
    19.70%
    $ 0.000838
    $ 0.006592
    $ 0.003615
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas FPI Bank kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas FPI Bank buvo prekiaujama aukščiausia $0.006592 ir žemiausia $0.003615. Kainos pokytis buvo -31.26%. Ši naujausia tendencija parodo FPIBANK potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį FPI Bank įvyko 19.70%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000838 vertę. Tai rodo, kad FPIBANK artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia FPI Bank (FPIBANK) kainų prognozės modulis?

FPI Bank Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FPIBANK kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius FPI Bank ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FPIBANK būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti FPI Bank kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FPIBANK ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FPIBANK pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą FPI Bank potencialą.

Kodėl FPIBANK kainų prognozė yra svarbi?

FPIBANK kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į FPIBANK dabar?
Pagal jūsų prognozes, FPIBANK pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio FPIBANK kainų prognozė?
Remiantis FPI Bank (FPIBANK) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama FPIBANK kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 FPIBANK 2026 m.?
1 vieneto FPI Bank (FPIBANK) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FPIBANK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama FPIBANK kaina 2027 m.?
FPI Bank (FPIBANK) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 FPIBANK kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė FPIBANK kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, FPI Bank (FPIBANK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė FPIBANK kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, FPI Bank (FPIBANK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 FPIBANK 2030 m.?
1 vieneto FPI Bank (FPIBANK) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FPIBANK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia FPIBANK kainų prognozė 2040 metams?
FPI Bank (FPIBANK) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 FPIBANK kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.