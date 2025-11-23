Fox inu (FINU) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Fox inu kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FINU augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Fox inu kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Fox inu kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:35:09(UTC+8)

Fox inu Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Fox inu (FINU) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Fox inu galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000913 prekybos kainą 2025 m.

Fox inu (FINU) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Fox inu galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000958 prekybos kainą 2026 m.

Fox inu (FINU) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FINU ateities kaina yra $ 0.001006 su 10.25% augimo norma.

Fox inu (FINU) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FINU ateities kaina yra $ 0.001056 su 15.76% augimo norma.

Fox inu (FINU) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FINU 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001109, o augimo norma – 21.55%.

Fox inu (FINU) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FINU 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001165, o augimo norma – 27.63%.

Fox inu (FINU) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Fox inu kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.001898 prekybos kainą.

Fox inu (FINU) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Fox inu kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.003091 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000913
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000958
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001006
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001056
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001109
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001165
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001223
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001284
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.001348
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001416
    55.13%
  • 2035
    $ 0.001487
    62.89%
  • 2036
    $ 0.001561
    71.03%
  • 2037
    $ 0.001639
    79.59%
  • 2038
    $ 0.001721
    88.56%
  • 2039
    $ 0.001807
    97.99%
  • 2040
    $ 0.001898
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Fox inu kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.000913
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.000913
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000913
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.000916
    0.41%
Fox inu (FINU) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma FINU kaina yra $0.000913. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Fox inu (FINU) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė FINU, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000913. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Fox inu (FINU) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FINU, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000913. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Fox inu (FINU) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FINU kaina yra $0.000916. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Fox inu kainų statistika

--
----

--

$ 90.26K
$ 90.26K$ 90.26K

98.86M
98.86M 98.86M

--
----

--

Naujausia FINU kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, FINU turi 98.86M apyvartą ir $ 90.26K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Fox inu istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Fox inu, dabartinė Fox inu kaina yra 0.000913USD. Apyvartinė Fox inu (FINU) pasiūla yra 98.86M FINU, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $90,261.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -5.17%
    $ 0
    $ 0.001071
    $ 0.000895
  • 7 dienos
    -21.27%
    $ -0.000194
    $ 0.003140
    $ 0.000856
  • 30 dienų
    -69.95%
    $ -0.000638
    $ 0.003140
    $ 0.000856
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Fox inu kaina pasikeitė $0, atspindinti -5.17% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Fox inu buvo prekiaujama aukščiausia $0.003140 ir žemiausia $0.000856. Kainos pokytis buvo -21.27%. Ši naujausia tendencija parodo FINU potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Fox inu įvyko -69.95%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000638 vertę. Tai rodo, kad FINU artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Fox inu (FINU) kainų prognozės modulis?

Fox inu Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FINU kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Fox inu ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FINU būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Fox inu kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FINU ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FINU pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Fox inu potencialą.

Kodėl FINU kainų prognozė yra svarbi?

FINU kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į FINU dabar?
Pagal jūsų prognozes, FINU pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio FINU kainų prognozė?
Remiantis Fox inu (FINU) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama FINU kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 FINU 2026 m.?
1 vieneto Fox inu (FINU) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FINU padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama FINU kaina 2027 m.?
Fox inu (FINU) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 FINU kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė FINU kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Fox inu (FINU) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė FINU kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Fox inu (FINU) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 FINU 2030 m.?
1 vieneto Fox inu (FINU) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FINU padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia FINU kainų prognozė 2040 metams?
Fox inu (FINU) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 FINU kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:35:09(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.