Fourth Star (FSTR) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Fourth Star kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FSTR augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Fourth Star kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Fourth Star kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Fourth Star Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Fourth Star (FSTR) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Fourth Star galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.021106 prekybos kainą 2025 m.

Fourth Star (FSTR) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Fourth Star galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.022161 prekybos kainą 2026 m.

Fourth Star (FSTR) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FSTR ateities kaina yra $ 0.023269 su 10.25% augimo norma.

Fourth Star (FSTR) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FSTR ateities kaina yra $ 0.024433 su 15.76% augimo norma.

Fourth Star (FSTR) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FSTR 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.025654, o augimo norma – 21.55%.

Fourth Star (FSTR) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FSTR 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.026937, o augimo norma – 27.63%.

Fourth Star (FSTR) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Fourth Star kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.043878 prekybos kainą.

Fourth Star (FSTR) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Fourth Star kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.071473 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.021106
    0.00%
  • 2026
    $ 0.022161
    5.00%
  • 2027
    $ 0.023269
    10.25%
  • 2028
    $ 0.024433
    15.76%
  • 2029
    $ 0.025654
    21.55%
  • 2030
    $ 0.026937
    27.63%
  • 2031
    $ 0.028284
    34.01%
  • 2032
    $ 0.029698
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.031183
    47.75%
  • 2034
    $ 0.032742
    55.13%
  • 2035
    $ 0.034379
    62.89%
  • 2036
    $ 0.036098
    71.03%
  • 2037
    $ 0.037903
    79.59%
  • 2038
    $ 0.039798
    88.56%
  • 2039
    $ 0.041788
    97.99%
  • 2040
    $ 0.043878
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Fourth Star kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.021106
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.021109
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.021126
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.021192
    0.41%
Fourth Star (FSTR) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma FSTR kaina yra $0.021106. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Fourth Star (FSTR) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė FSTR, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.021109. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Fourth Star (FSTR) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FSTR, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.021126. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Fourth Star (FSTR) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FSTR kaina yra $0.021192. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Fourth Star kainų statistika

$ 214.31K
$ 214.31K$ 214.31K

10.15M
10.15M 10.15M

Naujausia FSTR kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, FSTR turi 10.15M apyvartą ir $ 214.31K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Fourth Star istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Fourth Star, dabartinė Fourth Star kaina yra 0.021106USD. Apyvartinė Fourth Star (FSTR) pasiūla yra 10.15M FSTR, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $214,308.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -47.24%
    $ -0.018902
    $ 0.052617
    $ 0.010003
  • 7 dienos
    197.28%
    $ 0.041637
    $ 0.055409
    $ 0.007099
  • 30 dienų
    73.00%
    $ 0.015406
    $ 0.055409
    $ 0.007099
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Fourth Star kaina pasikeitė $-0.018902, atspindinti -47.24% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Fourth Star buvo prekiaujama aukščiausia $0.055409 ir žemiausia $0.007099. Kainos pokytis buvo 197.28%. Ši naujausia tendencija parodo FSTR potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Fourth Star įvyko 73.00%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.015406 vertę. Tai rodo, kad FSTR artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Fourth Star (FSTR) kainų prognozės modulis?

Fourth Star Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FSTR kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Fourth Star ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FSTR būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Fourth Star kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FSTR ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FSTR pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Fourth Star potencialą.

Kodėl FSTR kainų prognozė yra svarbi?

FSTR kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į FSTR dabar?
Pagal jūsų prognozes, FSTR pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio FSTR kainų prognozė?
Remiantis Fourth Star (FSTR) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama FSTR kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 FSTR 2026 m.?
1 vieneto Fourth Star (FSTR) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FSTR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama FSTR kaina 2027 m.?
Fourth Star (FSTR) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 FSTR kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė FSTR kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Fourth Star (FSTR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė FSTR kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Fourth Star (FSTR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 FSTR 2030 m.?
1 vieneto Fourth Star (FSTR) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FSTR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia FSTR kainų prognozė 2040 metams?
Fourth Star (FSTR) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 FSTR kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 01:58:18(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.