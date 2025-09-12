Forty Two DAO Token (FTD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Forty Two DAO Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FTD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Forty Two DAO Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Forty Two DAO Token kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Forty Two DAO Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Forty Two DAO Token (FTD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Forty Two DAO Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.108586 prekybos kainą 2025 m.

Forty Two DAO Token (FTD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Forty Two DAO Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.114015 prekybos kainą 2026 m.

Forty Two DAO Token (FTD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FTD ateities kaina yra $ 0.119716 su 10.25% augimo norma.

Forty Two DAO Token (FTD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FTD ateities kaina yra $ 0.125701 su 15.76% augimo norma.

Forty Two DAO Token (FTD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FTD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.131986, o augimo norma – 21.55%.

Forty Two DAO Token (FTD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FTD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.138586, o augimo norma – 27.63%.

Forty Two DAO Token (FTD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Forty Two DAO Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.225742 prekybos kainą.

Forty Two DAO Token (FTD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Forty Two DAO Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.367710 prekybos kainą.

Trumpalaikės Forty Two DAO Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.108586
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.108600
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.108690
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.109032
    0.41%
Forty Two DAO Token (FTD) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma FTD kaina yra $0.108586. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Forty Two DAO Token (FTD) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė FTD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.108600. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Forty Two DAO Token (FTD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FTD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.108690. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Forty Two DAO Token (FTD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FTD kaina yra $0.109032. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Forty Two DAO Token kainų statistika

--
----

--

$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M

16.10M
16.10M 16.10M

--
----

--

Naujausia FTD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, FTD turi 16.10M apyvartą ir $ 1.75M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Forty Two DAO Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Forty Two DAO Token, dabartinė Forty Two DAO Token kaina yra 0.108586USD. Apyvartinė Forty Two DAO Token (FTD) pasiūla yra 16.10M FTD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,748,233.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -1.30%
    $ -0.001432
    $ 0.11484
    $ 0.085588
  • 7 dienos
    172.52%
    $ 0.187333
    $ 0.216775
    $ 0.038957
  • 30 dienų
    175.81%
    $ 0.190909
    $ 0.216775
    $ 0.038957
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Forty Two DAO Token kaina pasikeitė $-0.001432, atspindinti -1.30% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Forty Two DAO Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.216775 ir žemiausia $0.038957. Kainos pokytis buvo 172.52%. Ši naujausia tendencija parodo FTD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Forty Two DAO Token įvyko 175.81%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.190909 vertę. Tai rodo, kad FTD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Forty Two DAO Token (FTD) kainų prognozės modulis?

Forty Two DAO Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FTD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Forty Two DAO Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FTD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Forty Two DAO Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FTD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FTD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Forty Two DAO Token potencialą.

Kodėl FTD kainų prognozė yra svarbi?

FTD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į FTD dabar?
Pagal jūsų prognozes, FTD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio FTD kainų prognozė?
Remiantis Forty Two DAO Token (FTD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama FTD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 FTD 2026 m.?
1 vieneto Forty Two DAO Token (FTD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FTD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama FTD kaina 2027 m.?
Forty Two DAO Token (FTD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 FTD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė FTD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Forty Two DAO Token (FTD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė FTD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Forty Two DAO Token (FTD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 FTD 2030 m.?
1 vieneto Forty Two DAO Token (FTD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FTD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia FTD kainų prognozė 2040 metams?
Forty Two DAO Token (FTD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 FTD kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.