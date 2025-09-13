FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite FORTUNE FAVOURS THE BRAVE kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FFTB augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte FORTUNE FAVOURS THE BRAVE kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

FORTUNE FAVOURS THE BRAVE kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 03:13:35(UTC+8)

FORTUNE FAVOURS THE BRAVE Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, FORTUNE FAVOURS THE BRAVE galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000003 prekybos kainą 2025 m.

FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, FORTUNE FAVOURS THE BRAVE galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000003 prekybos kainą 2026 m.

FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FFTB ateities kaina yra $ 0.000003 su 10.25% augimo norma.

FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FFTB ateities kaina yra $ 0.000003 su 15.76% augimo norma.

FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FFTB 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000003, o augimo norma – 21.55%.

FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FFTB 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000004, o augimo norma – 27.63%.

FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. FORTUNE FAVOURS THE BRAVE kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000006 prekybos kainą.

FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. FORTUNE FAVOURS THE BRAVE kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000011 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000003
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000003
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000003
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000003
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000003
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000004
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000004
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000004
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000004
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000005
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000005
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000005
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000005
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000006
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000006
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000006
    107.89%
Trumpalaikės FORTUNE FAVOURS THE BRAVE kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.000003
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.000003
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000003
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.000003
    0.41%
FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma FFTB kaina yra $0.000003. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė FFTB, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000003. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FFTB, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000003. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FFTB kaina yra $0.000003. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė FORTUNE FAVOURS THE BRAVE kainų statistika

--
----

--

$ 327.16K
$ 327.16K$ 327.16K

99.75B
99.75B 99.75B

--
----

--

Naujausia FFTB kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, FFTB turi 99.75B apyvartą ir $ 327.16K bendrą rinkos kapitalizaciją.

FORTUNE FAVOURS THE BRAVE istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje FORTUNE FAVOURS THE BRAVE, dabartinė FORTUNE FAVOURS THE BRAVE kaina yra 0.000003USD. Apyvartinė FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) pasiūla yra 99.75B FFTB, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $327,164.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.05%
    $ 0
    $ 0.000003
    $ 0.000003
  • 7 dienos
    -5.29%
    $ -0.000000
    $ 0.000003
    $ 0.000003
  • 30 dienų
    3.94%
    $ 0.000000
    $ 0.000003
    $ 0.000003
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas FORTUNE FAVOURS THE BRAVE kaina pasikeitė $0, atspindinti -0.05% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas FORTUNE FAVOURS THE BRAVE buvo prekiaujama aukščiausia $0.000003 ir žemiausia $0.000003. Kainos pokytis buvo -5.29%. Ši naujausia tendencija parodo FFTB potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį FORTUNE FAVOURS THE BRAVE įvyko 3.94%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000000 vertę. Tai rodo, kad FFTB artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) kainų prognozės modulis?

FORTUNE FAVOURS THE BRAVE Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FFTB kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius FORTUNE FAVOURS THE BRAVE ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FFTB būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti FORTUNE FAVOURS THE BRAVE kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FFTB ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FFTB pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą FORTUNE FAVOURS THE BRAVE potencialą.

Kodėl FFTB kainų prognozė yra svarbi?

FFTB kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į FFTB dabar?
Pagal jūsų prognozes, FFTB pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio FFTB kainų prognozė?
Remiantis FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama FFTB kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 FFTB 2026 m.?
1 vieneto FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FFTB padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama FFTB kaina 2027 m.?
FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 FFTB kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė FFTB kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė FFTB kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 FFTB 2030 m.?
1 vieneto FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FFTB padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia FFTB kainų prognozė 2040 metams?
FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 FFTB kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 03:13:35(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.