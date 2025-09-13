For Loot And Glory (FLAG) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite For Loot And Glory kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FLAG augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte For Loot And Glory kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

For Loot And Glory kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 10:25:42(UTC+8)

For Loot And Glory Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

For Loot And Glory (FLAG) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, For Loot And Glory galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.090884 prekybos kainą 2025 m.

For Loot And Glory (FLAG) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, For Loot And Glory galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.095428 prekybos kainą 2026 m.

For Loot And Glory (FLAG) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FLAG ateities kaina yra $ 0.100199 su 10.25% augimo norma.

For Loot And Glory (FLAG) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FLAG ateities kaina yra $ 0.105209 su 15.76% augimo norma.

For Loot And Glory (FLAG) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FLAG 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.110470, o augimo norma – 21.55%.

For Loot And Glory (FLAG) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FLAG 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.115993, o augimo norma – 27.63%.

For Loot And Glory (FLAG) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. For Loot And Glory kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.188941 prekybos kainą.

For Loot And Glory (FLAG) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. For Loot And Glory kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.307765 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.090884
    0.00%
  • 2026
    $ 0.095428
    5.00%
  • 2027
    $ 0.100199
    10.25%
  • 2028
    $ 0.105209
    15.76%
  • 2029
    $ 0.110470
    21.55%
  • 2030
    $ 0.115993
    27.63%
  • 2031
    $ 0.121793
    34.01%
  • 2032
    $ 0.127882
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.134277
    47.75%
  • 2034
    $ 0.140990
    55.13%
  • 2035
    $ 0.148040
    62.89%
  • 2036
    $ 0.155442
    71.03%
  • 2037
    $ 0.163214
    79.59%
  • 2038
    $ 0.171375
    88.56%
  • 2039
    $ 0.179944
    97.99%
  • 2040
    $ 0.188941
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės For Loot And Glory kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.090884
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.090896
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.090971
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.091257
    0.41%
For Loot And Glory (FLAG) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma FLAG kaina yra $0.090884. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

For Loot And Glory (FLAG) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė FLAG, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.090896. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

For Loot And Glory (FLAG) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FLAG, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.090971. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

For Loot And Glory (FLAG) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FLAG kaina yra $0.091257. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė For Loot And Glory kainų statistika

--
----

--

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

--
----

--

Naujausia FLAG kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, FLAG turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

For Loot And Glory istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje For Loot And Glory, dabartinė For Loot And Glory kaina yra 0.090884USD. Apyvartinė For Loot And Glory (FLAG) pasiūla yra 0.00 FLAG, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.14%
    $ 0.001907
    $ 0.09111
    $ 0.088162
  • 7 dienos
    2.83%
    $ 0.002570
    $ 0.220279
    $ 0.080794
  • 30 dienų
    -59.59%
    $ -0.054164
    $ 0.220279
    $ 0.080794
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas For Loot And Glory kaina pasikeitė $0.001907, atspindinti 2.14% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas For Loot And Glory buvo prekiaujama aukščiausia $0.220279 ir žemiausia $0.080794. Kainos pokytis buvo 2.83%. Ši naujausia tendencija parodo FLAG potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį For Loot And Glory įvyko -59.59%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.054164 vertę. Tai rodo, kad FLAG artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia For Loot And Glory (FLAG) kainų prognozės modulis?

For Loot And Glory Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FLAG kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius For Loot And Glory ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FLAG būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti For Loot And Glory kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FLAG ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FLAG pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą For Loot And Glory potencialą.

Kodėl FLAG kainų prognozė yra svarbi?

FLAG kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į FLAG dabar?
Pagal jūsų prognozes, FLAG pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio FLAG kainų prognozė?
Remiantis For Loot And Glory (FLAG) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama FLAG kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 FLAG 2026 m.?
1 vieneto For Loot And Glory (FLAG) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FLAG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama FLAG kaina 2027 m.?
For Loot And Glory (FLAG) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 FLAG kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė FLAG kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, For Loot And Glory (FLAG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė FLAG kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, For Loot And Glory (FLAG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 FLAG 2030 m.?
1 vieneto For Loot And Glory (FLAG) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FLAG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia FLAG kainų prognozė 2040 metams?
For Loot And Glory (FLAG) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 FLAG kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 10:25:42(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.