Flex Perpetuals (FDX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Flex Perpetuals kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FDX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Flex Perpetuals kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Flex Perpetuals kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Flex Perpetuals Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Flex Perpetuals (FDX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Flex Perpetuals galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 3.32 prekybos kainą 2025 m.

Flex Perpetuals (FDX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Flex Perpetuals galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 3.4859 prekybos kainą 2026 m.

Flex Perpetuals (FDX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FDX ateities kaina yra $ 3.6603 su 10.25% augimo norma.

Flex Perpetuals (FDX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FDX ateities kaina yra $ 3.8433 su 15.76% augimo norma.

Flex Perpetuals (FDX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FDX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 4.0354, o augimo norma – 21.55%.

Flex Perpetuals (FDX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FDX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 4.2372, o augimo norma – 27.63%.

Flex Perpetuals (FDX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Flex Perpetuals kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 6.9020 prekybos kainą.

Flex Perpetuals (FDX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Flex Perpetuals kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 11.2426 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 3.32
    0.00%
  • 2026
    $ 3.4859
    5.00%
  • 2027
    $ 3.6603
    10.25%
  • 2028
    $ 3.8433
    15.76%
  • 2029
    $ 4.0354
    21.55%
  • 2030
    $ 4.2372
    27.63%
  • 2031
    $ 4.4491
    34.01%
  • 2032
    $ 4.6715
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 4.9051
    47.75%
  • 2034
    $ 5.1504
    55.13%
  • 2035
    $ 5.4079
    62.89%
  • 2036
    $ 5.6783
    71.03%
  • 2037
    $ 5.9622
    79.59%
  • 2038
    $ 6.2603
    88.56%
  • 2039
    $ 6.5733
    97.99%
  • 2040
    $ 6.9020
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Flex Perpetuals kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 3.32
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 3.3204
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 3.3231
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 3.3336
    0.41%
Flex Perpetuals (FDX) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma FDX kaina yra $3.32. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Flex Perpetuals (FDX) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė FDX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $3.3204. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Flex Perpetuals (FDX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FDX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $3.3231. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Flex Perpetuals (FDX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FDX kaina yra $3.3336. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Flex Perpetuals kainų statistika

--
----

--

$ 2.99M
$ 2.99M$ 2.99M

900.40K
900.40K 900.40K

--
----

--

Naujausia FDX kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, FDX turi 900.40K apyvartą ir $ 2.99M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Flex Perpetuals istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Flex Perpetuals, dabartinė Flex Perpetuals kaina yra 3.32USD. Apyvartinė Flex Perpetuals (FDX) pasiūla yra 900.40K FDX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2,985,317.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    3.21%
    $ 0.103023
    $ 3.32
    $ 3.19
  • 7 dienos
    0.32%
    $ 0.010742
    $ 3.6605
    $ 3.1272
  • 30 dienų
    -9.37%
    $ -0.311129
    $ 3.6605
    $ 3.1272
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Flex Perpetuals kaina pasikeitė $0.103023, atspindinti 3.21% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Flex Perpetuals buvo prekiaujama aukščiausia $3.6605 ir žemiausia $3.1272. Kainos pokytis buvo 0.32%. Ši naujausia tendencija parodo FDX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Flex Perpetuals įvyko -9.37%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.311129 vertę. Tai rodo, kad FDX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Flex Perpetuals (FDX) kainų prognozės modulis?

Flex Perpetuals Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FDX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Flex Perpetuals ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FDX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Flex Perpetuals kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FDX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FDX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Flex Perpetuals potencialą.

Kodėl FDX kainų prognozė yra svarbi?

FDX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į FDX dabar?
Pagal jūsų prognozes, FDX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio FDX kainų prognozė?
Remiantis Flex Perpetuals (FDX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama FDX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 FDX 2026 m.?
1 vieneto Flex Perpetuals (FDX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FDX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama FDX kaina 2027 m.?
Flex Perpetuals (FDX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 FDX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė FDX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Flex Perpetuals (FDX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė FDX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Flex Perpetuals (FDX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 FDX 2030 m.?
1 vieneto Flex Perpetuals (FDX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FDX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia FDX kainų prognozė 2040 metams?
Flex Perpetuals (FDX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 FDX kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.