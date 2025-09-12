Fjord Foundry (FJO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Fjord Foundry kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FJO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Fjord Foundry kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Fjord Foundry kainos prognozė
--
----
0,00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:26:12(UTC+8)

Fjord Foundry Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Fjord Foundry (FJO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Fjord Foundry galėtų augti 0,00%. Ji gali pasiekti $ 0,079765 prekybos kainą 2025 m.

Fjord Foundry (FJO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Fjord Foundry galėtų augti 5,00%. Ji gali pasiekti $ 0,083753 prekybos kainą 2026 m.

Fjord Foundry (FJO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FJO ateities kaina yra $ 0,087940 su 10,25% augimo norma.

Fjord Foundry (FJO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FJO ateities kaina yra $ 0,092337 su 15,76% augimo norma.

Fjord Foundry (FJO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FJO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0,096954, o augimo norma – 21,55%.

Fjord Foundry (FJO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FJO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0,101802, o augimo norma – 27,63%.

Fjord Foundry (FJO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Fjord Foundry kaina galėtų išaugti 107,89%. Ji gali pasiekti $ 0,165825 prekybos kainą.

Fjord Foundry (FJO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Fjord Foundry kaina galėtų išaugti 238,64%. Ji gali pasiekti $ 0,270112 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0,079765
    0,00%
  • 2026
    $ 0,083753
    5,00%
  • 2027
    $ 0,087940
    10,25%
  • 2028
    $ 0,092337
    15,76%
  • 2029
    $ 0,096954
    21,55%
  • 2030
    $ 0,101802
    27,63%
  • 2031
    $ 0,106892
    34,01%
  • 2032
    $ 0,112237
    40,71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0,117849
    47,75%
  • 2034
    $ 0,123741
    55,13%
  • 2035
    $ 0,129928
    62,89%
  • 2036
    $ 0,136425
    71,03%
  • 2037
    $ 0,143246
    79,59%
  • 2038
    $ 0,150408
    88,56%
  • 2039
    $ 0,157929
    97,99%
  • 2040
    $ 0,165825
    107,89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Fjord Foundry kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0,079765
    0,00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0,079775
    0,01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0,079841
    0,10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0,080092
    0,41%
Fjord Foundry (FJO) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma FJO kaina yra $0,079765. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Fjord Foundry (FJO) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė FJO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0,079775. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Fjord Foundry (FJO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FJO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0,079841. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Fjord Foundry (FJO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FJO kaina yra $0,080092. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Fjord Foundry kainų statistika

--
----

--

$ 843,58K
$ 843,58K$ 843,58K

10,55M
10,55M 10,55M

--
----

--

Naujausia FJO kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0,00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, FJO turi 10,55M apyvartą ir $ 843,58K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Fjord Foundry istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Fjord Foundry, dabartinė Fjord Foundry kaina yra 0,079765USD. Apyvartinė Fjord Foundry (FJO) pasiūla yra 10,55M FJO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $843 577.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -3,44%
    $ -0,002846
    $ 0,085151
    $ 0,07833
  • 7 dienos
    -10,44%
    $ -0,008327
    $ 0,124857
    $ 0,078443
  • 30 dienų
    -35,68%
    $ -0,028467
    $ 0,124857
    $ 0,078443
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Fjord Foundry kaina pasikeitė $-0,002846, atspindinti -3,44% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Fjord Foundry buvo prekiaujama aukščiausia $0,124857 ir žemiausia $0,078443. Kainos pokytis buvo -10,44%. Ši naujausia tendencija parodo FJO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Fjord Foundry įvyko -35,68%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0,028467 vertę. Tai rodo, kad FJO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Fjord Foundry (FJO) kainų prognozės modulis?

Fjord Foundry Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FJO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Fjord Foundry ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FJO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Fjord Foundry kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FJO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FJO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Fjord Foundry potencialą.

Kodėl FJO kainų prognozė yra svarbi?

FJO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į FJO dabar?
Pagal jūsų prognozes, FJO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio FJO kainų prognozė?
Remiantis Fjord Foundry (FJO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama FJO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 FJO 2026 m.?
1 vieneto Fjord Foundry (FJO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FJO padidės 0,00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama FJO kaina 2027 m.?
Fjord Foundry (FJO) prognozuojama, kad kasmet bus 0,00%, o iki 2027 m. 1 FJO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė FJO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Fjord Foundry (FJO) augs 0,00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė FJO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Fjord Foundry (FJO) augs 0,00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 FJO 2030 m.?
1 vieneto Fjord Foundry (FJO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FJO padidės 0,00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia FJO kainų prognozė 2040 metams?
Fjord Foundry (FJO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0,00%, o iki 2040 m. 1 FJO kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.