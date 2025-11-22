Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Fidelity Digital Interest Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FDIT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Fidelity Digital Interest Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Fidelity Digital Interest Token kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Fidelity Digital Interest Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Fidelity Digital Interest Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1 prekybos kainą 2025 m.

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Fidelity Digital Interest Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.05 prekybos kainą 2026 m.

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FDIT ateities kaina yra $ 1.1025 su 10.25% augimo norma.

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FDIT ateities kaina yra $ 1.1576 su 15.76% augimo norma.

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FDIT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2155, o augimo norma – 21.55%.

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FDIT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2762, o augimo norma – 27.63%.

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Fidelity Digital Interest Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.0789 prekybos kainą.

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Fidelity Digital Interest Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.3863 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1
    0.00%
  • 2026
    $ 1.05
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1025
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1576
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2155
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2762
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3400
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4071
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.4774
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5513
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6288
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7103
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7958
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8856
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9799
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0789
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Fidelity Digital Interest Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 1
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 1.0001
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.0009
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 1.0041
    0.41%
Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma FDIT kaina yra $1. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė FDIT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.0001. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FDIT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.0009. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FDIT kaina yra $1.0041. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Fidelity Digital Interest Token kainų statistika

--
----

--

$ 236.38M
$ 236.38M$ 236.38M

236.38M
236.38M 236.38M

--
----

--

Naujausia FDIT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, FDIT turi 236.38M apyvartą ir $ 236.38M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Fidelity Digital Interest Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Fidelity Digital Interest Token, dabartinė Fidelity Digital Interest Token kaina yra 1USD. Apyvartinė Fidelity Digital Interest Token (FDIT) pasiūla yra 236.38M FDIT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $236,380,681.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 1
    $ 1
  • 7 dienos
    0.00%
    $ 0
    $ 1
    $ 1
  • 30 dienų
    0.00%
    $ 0
    $ 1
    $ 1
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Fidelity Digital Interest Token kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Fidelity Digital Interest Token buvo prekiaujama aukščiausia $1 ir žemiausia $1. Kainos pokytis buvo 0.00%. Ši naujausia tendencija parodo FDIT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Fidelity Digital Interest Token įvyko 0.00%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0 vertę. Tai rodo, kad FDIT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Fidelity Digital Interest Token (FDIT) kainų prognozės modulis?

Fidelity Digital Interest Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FDIT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Fidelity Digital Interest Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FDIT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Fidelity Digital Interest Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FDIT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FDIT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Fidelity Digital Interest Token potencialą.

Kodėl FDIT kainų prognozė yra svarbi?

FDIT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į FDIT dabar?
Pagal jūsų prognozes, FDIT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio FDIT kainų prognozė?
Remiantis Fidelity Digital Interest Token (FDIT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama FDIT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 FDIT 2026 m.?
1 vieneto Fidelity Digital Interest Token (FDIT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FDIT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama FDIT kaina 2027 m.?
Fidelity Digital Interest Token (FDIT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 FDIT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė FDIT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Fidelity Digital Interest Token (FDIT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė FDIT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Fidelity Digital Interest Token (FDIT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 FDIT 2030 m.?
1 vieneto Fidelity Digital Interest Token (FDIT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FDIT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia FDIT kainų prognozė 2040 metams?
Fidelity Digital Interest Token (FDIT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 FDIT kaina pasieks --.
