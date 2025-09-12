Feisty Doge NFT (NFD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Feisty Doge NFT kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NFD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Feisty Doge NFT kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Feisty Doge NFT kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Feisty Doge NFT Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Feisty Doge NFT (NFD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Feisty Doge NFT galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą 2025 m.

Feisty Doge NFT (NFD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Feisty Doge NFT galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą 2026 m.

Feisty Doge NFT (NFD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NFD ateities kaina yra $ 0 su 10.25% augimo norma.

Feisty Doge NFT (NFD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NFD ateities kaina yra $ 0 su 15.76% augimo norma.

Feisty Doge NFT (NFD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NFD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0, o augimo norma – 21.55%.

Feisty Doge NFT (NFD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NFD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0, o augimo norma – 27.63%.

Feisty Doge NFT (NFD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Feisty Doge NFT kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą.

Feisty Doge NFT (NFD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Feisty Doge NFT kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0
    0.00%
  • 2026
    $ 0
    5.00%
  • 2027
    $ 0
    10.25%
  • 2028
    $ 0
    15.76%
  • 2029
    $ 0
    21.55%
  • 2030
    $ 0
    27.63%
  • 2031
    $ 0
    34.01%
  • 2032
    $ 0
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0
    47.75%
  • 2034
    $ 0
    55.13%
  • 2035
    $ 0
    62.89%
  • 2036
    $ 0
    71.03%
  • 2037
    $ 0
    79.59%
  • 2038
    $ 0
    88.56%
  • 2039
    $ 0
    97.99%
  • 2040
    $ 0
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Feisty Doge NFT kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0
    0.41%
Feisty Doge NFT (NFD) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma NFD kaina yra $0. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Feisty Doge NFT (NFD) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė NFD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Feisty Doge NFT (NFD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NFD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Feisty Doge NFT (NFD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NFD kaina yra $0. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Feisty Doge NFT kainų statistika

--
----

--

$ 10.32M
$ 10.32M$ 10.32M

56.04B
56.04B 56.04B

--
----

--

Naujausia NFD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, NFD turi 56.04B apyvartą ir $ 10.32M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Feisty Doge NFT istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Feisty Doge NFT, dabartinė Feisty Doge NFT kaina yra 0USD. Apyvartinė Feisty Doge NFT (NFD) pasiūla yra 56.04B NFD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $10,322,280.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    13.65%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    2.61%
    $ 0
    $ 0.000266
    $ 0.000155
  • 30 dienų
    -28.26%
    $ 0
    $ 0.000266
    $ 0.000155
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Feisty Doge NFT kaina pasikeitė $0, atspindinti 13.65% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Feisty Doge NFT buvo prekiaujama aukščiausia $0.000266 ir žemiausia $0.000155. Kainos pokytis buvo 2.61%. Ši naujausia tendencija parodo NFD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Feisty Doge NFT įvyko -28.26%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0 vertę. Tai rodo, kad NFD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Feisty Doge NFT (NFD) kainų prognozės modulis?

Feisty Doge NFT Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NFD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Feisty Doge NFT ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NFD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Feisty Doge NFT kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NFD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NFD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Feisty Doge NFT potencialą.

Kodėl NFD kainų prognozė yra svarbi?

NFD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NFD dabar?
Pagal jūsų prognozes, NFD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NFD kainų prognozė?
Remiantis Feisty Doge NFT (NFD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NFD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NFD 2026 m.?
1 vieneto Feisty Doge NFT (NFD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NFD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NFD kaina 2027 m.?
Feisty Doge NFT (NFD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NFD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NFD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Feisty Doge NFT (NFD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NFD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Feisty Doge NFT (NFD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NFD 2030 m.?
1 vieneto Feisty Doge NFT (NFD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NFD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NFD kainų prognozė 2040 metams?
Feisty Doge NFT (NFD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NFD kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.