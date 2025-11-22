Faith Tribe (FTRB) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Faith Tribe kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FTRB augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Faith Tribe kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Faith Tribe kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Faith Tribe Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Faith Tribe (FTRB) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Faith Tribe galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003492 prekybos kainą 2025 m.

Faith Tribe (FTRB) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Faith Tribe galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003666 prekybos kainą 2026 m.

Faith Tribe (FTRB) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FTRB ateities kaina yra $ 0.003850 su 10.25% augimo norma.

Faith Tribe (FTRB) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FTRB ateities kaina yra $ 0.004042 su 15.76% augimo norma.

Faith Tribe (FTRB) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FTRB 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.004244, o augimo norma – 21.55%.

Faith Tribe (FTRB) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FTRB 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.004456, o augimo norma – 27.63%.

Faith Tribe (FTRB) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Faith Tribe kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.007259 prekybos kainą.

Faith Tribe (FTRB) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Faith Tribe kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.011825 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.003492
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003666
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003850
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004042
    15.76%
  • 2029
    $ 0.004244
    21.55%
  • 2030
    $ 0.004456
    27.63%
  • 2031
    $ 0.004679
    34.01%
  • 2032
    $ 0.004913
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.005159
    47.75%
  • 2034
    $ 0.005417
    55.13%
  • 2035
    $ 0.005688
    62.89%
  • 2036
    $ 0.005972
    71.03%
  • 2037
    $ 0.006271
    79.59%
  • 2038
    $ 0.006584
    88.56%
  • 2039
    $ 0.006914
    97.99%
  • 2040
    $ 0.007259
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Faith Tribe kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.003492
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.003492
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.003495
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.003506
    0.41%
Faith Tribe (FTRB) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma FTRB kaina yra $0.003492. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Faith Tribe (FTRB) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė FTRB, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.003492. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Faith Tribe (FTRB) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FTRB, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.003495. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Faith Tribe (FTRB) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FTRB kaina yra $0.003506. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Faith Tribe kainų statistika

--
----

--

$ 9.50M
$ 9.50M$ 9.50M

2.70B
2.70B 2.70B

--
----

--

Naujausia FTRB kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, FTRB turi 2.70B apyvartą ir $ 9.50M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Faith Tribe istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Faith Tribe, dabartinė Faith Tribe kaina yra 0.003492USD. Apyvartinė Faith Tribe (FTRB) pasiūla yra 2.70B FTRB, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $9,496,520.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.40%
    $ 0
    $ 0.003553
    $ 0.003403
  • 7 dienos
    -8.90%
    $ -0.000311
    $ 0.004383
    $ 0.003487
  • 30 dienų
    -20.45%
    $ -0.000714
    $ 0.004383
    $ 0.003487
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Faith Tribe kaina pasikeitė $0, atspindinti -0.40% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Faith Tribe buvo prekiaujama aukščiausia $0.004383 ir žemiausia $0.003487. Kainos pokytis buvo -8.90%. Ši naujausia tendencija parodo FTRB potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Faith Tribe įvyko -20.45%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000714 vertę. Tai rodo, kad FTRB artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Faith Tribe (FTRB) kainų prognozės modulis?

Faith Tribe Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FTRB kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Faith Tribe ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FTRB būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Faith Tribe kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FTRB ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FTRB pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Faith Tribe potencialą.

Kodėl FTRB kainų prognozė yra svarbi?

FTRB kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į FTRB dabar?
Pagal jūsų prognozes, FTRB pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio FTRB kainų prognozė?
Remiantis Faith Tribe (FTRB) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama FTRB kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 FTRB 2026 m.?
1 vieneto Faith Tribe (FTRB) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FTRB padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama FTRB kaina 2027 m.?
Faith Tribe (FTRB) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 FTRB kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė FTRB kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Faith Tribe (FTRB) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė FTRB kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Faith Tribe (FTRB) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 FTRB 2030 m.?
1 vieneto Faith Tribe (FTRB) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FTRB padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia FTRB kainų prognozė 2040 metams?
Faith Tribe (FTRB) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 FTRB kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.