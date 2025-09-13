EXMO Coin (EXM) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite EXMO Coin kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek EXM augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

EXMO Coin kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 00:42:25(UTC+8)

EXMO Coin Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

EXMO Coin (EXM) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, EXMO Coin galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.007660 prekybos kainą 2025 m.

EXMO Coin (EXM) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, EXMO Coin galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.008043 prekybos kainą 2026 m.

EXMO Coin (EXM) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. EXM ateities kaina yra $ 0.008445 su 10.25% augimo norma.

EXMO Coin (EXM) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. EXM ateities kaina yra $ 0.008868 su 15.76% augimo norma.

EXMO Coin (EXM) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EXM 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.009311, o augimo norma – 21.55%.

EXMO Coin (EXM) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EXM 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.009777, o augimo norma – 27.63%.

EXMO Coin (EXM) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. EXMO Coin kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.015925 prekybos kainą.

EXMO Coin (EXM) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. EXMO Coin kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.025941 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.007660
    0.00%
  • 2026
    $ 0.008043
    5.00%
  • 2027
    $ 0.008445
    10.25%
  • 2028
    $ 0.008868
    15.76%
  • 2029
    $ 0.009311
    21.55%
  • 2030
    $ 0.009777
    27.63%
  • 2031
    $ 0.010265
    34.01%
  • 2032
    $ 0.010779
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.011318
    47.75%
  • 2034
    $ 0.011884
    55.13%
  • 2035
    $ 0.012478
    62.89%
  • 2036
    $ 0.013102
    71.03%
  • 2037
    $ 0.013757
    79.59%
  • 2038
    $ 0.014445
    88.56%
  • 2039
    $ 0.015167
    97.99%
  • 2040
    $ 0.015925
    107.89%
Trumpalaikės EXMO Coin kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.007660
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.007661
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.007667
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.007692
    0.41%
EXMO Coin (EXM) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma EXM kaina yra $0.007660. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

EXMO Coin (EXM) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė EXM, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.007661. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

EXMO Coin (EXM) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė EXM, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.007667. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

EXMO Coin (EXM) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma EXM kaina yra $0.007692. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė EXMO Coin kainų statistika

EXMO Coin istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje EXMO Coin, dabartinė EXMO Coin kaina yra 0.007660USD. Apyvartinė EXMO Coin (EXM) pasiūla yra 68.00M EXM, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $520,938.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.77%
    $ 0
    $ 0.007819
    $ 0.007205
  • 7 dienos
    -5.95%
    $ -0.000456
    $ 0.008208
    $ 0.006755
  • 30 dienų
    14.31%
    $ 0.001096
    $ 0.008208
    $ 0.006755
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas EXMO Coin kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.77% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas EXMO Coin buvo prekiaujama aukščiausia $0.008208 ir žemiausia $0.006755. Kainos pokytis buvo -5.95%. Ši naujausia tendencija parodo EXM potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį EXMO Coin įvyko 14.31%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.001096 vertę. Tai rodo, kad EXM artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia EXMO Coin (EXM) kainų prognozės modulis?

EXMO Coin Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas EXM kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius EXMO Coin ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą EXM būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti EXMO Coin kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja EXM ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina EXM pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą EXMO Coin potencialą.

Kodėl EXM kainų prognozė yra svarbi?

EXM kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.