Eva AI Companion (EVA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Eva AI Companion kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek EVA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Eva AI Companion kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Eva AI Companion kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 02:41:32(UTC+8)

Eva AI Companion Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Eva AI Companion (EVA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Eva AI Companion galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000004 prekybos kainą 2025 m.

Eva AI Companion (EVA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Eva AI Companion galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000004 prekybos kainą 2026 m.

Eva AI Companion (EVA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. EVA ateities kaina yra $ 0.000004 su 10.25% augimo norma.

Eva AI Companion (EVA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. EVA ateities kaina yra $ 0.000005 su 15.76% augimo norma.

Eva AI Companion (EVA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EVA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000005, o augimo norma – 21.55%.

Eva AI Companion (EVA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EVA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000005, o augimo norma – 27.63%.

Eva AI Companion (EVA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Eva AI Companion kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000009 prekybos kainą.

Eva AI Companion (EVA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Eva AI Companion kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000015 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000004
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000004
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000004
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000005
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000005
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000005
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000005
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000006
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000006
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000006
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000007
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000007
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000007
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000008
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000008
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000009
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Eva AI Companion kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.000004
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.000004
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000004
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.000004
    0.41%
Eva AI Companion (EVA) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma EVA kaina yra $0.000004. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Eva AI Companion (EVA) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė EVA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000004. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Eva AI Companion (EVA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė EVA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000004. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Eva AI Companion (EVA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma EVA kaina yra $0.000004. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Eva AI Companion kainų statistika

Naujausia EVA kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, EVA turi 999.43M apyvartą ir $ 4.44K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Eva AI Companion istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Eva AI Companion, dabartinė Eva AI Companion kaina yra 0.000004USD. Apyvartinė Eva AI Companion (EVA) pasiūla yra 999.43M EVA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $4,436.93.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -1.27%
    $ 0
    $ 0.000004
    $ 0.000004
  • 7 dienos
    -32.39%
    $ -0.000001
    $ 0.000006
    $ 0.000004
  • 30 dienų
    -35.55%
    $ -0.000001
    $ 0.000006
    $ 0.000004
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Eva AI Companion kaina pasikeitė $0, atspindinti -1.27% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Eva AI Companion buvo prekiaujama aukščiausia $0.000006 ir žemiausia $0.000004. Kainos pokytis buvo -32.39%. Ši naujausia tendencija parodo EVA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Eva AI Companion įvyko -35.55%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000001 vertę. Tai rodo, kad EVA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Eva AI Companion (EVA) kainų prognozės modulis?

Eva AI Companion Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas EVA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Eva AI Companion ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą EVA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Eva AI Companion kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja EVA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina EVA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Eva AI Companion potencialą.

Kodėl EVA kainų prognozė yra svarbi?

EVA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į EVA dabar?
Pagal jūsų prognozes, EVA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio EVA kainų prognozė?
Remiantis Eva AI Companion (EVA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama EVA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 EVA 2026 m.?
1 vieneto Eva AI Companion (EVA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EVA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama EVA kaina 2027 m.?
Eva AI Companion (EVA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 EVA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė EVA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Eva AI Companion (EVA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė EVA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Eva AI Companion (EVA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 EVA 2030 m.?
1 vieneto Eva AI Companion (EVA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EVA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia EVA kainų prognozė 2040 metams?
Eva AI Companion (EVA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 EVA kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.